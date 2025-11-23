Generación Z, ante el reto de desmarcarse de partidos y generar un liderazgo

Aunque la Generación Z tiene sus propias demandas, la autenticidad de la movilización ha sido puesta en duda por la presidenta Claudia Sheinbaum, por la dirigencia de Morena y varios morenistas.

Antes de que se realizara la primera movilización, en la mañanera de la presidenta Sheinbaum se acusó que era una movilización pagada.

“Se trata de una convocatoria inorgánica, pagada, con la participación de la derecha internacional, con cuentas de redes sociales operadas desde el extranjero, generadas en el momento y con otras cuentas que apoyaron a la oposición y que participaron en las campañas de mentiras con las narcoetiquetas en 2024”, afirmó Miguel Elorza, coordinador de Infodemia.

La Generación Z requiere de liderazgos, aseguran los expertos. (Foto: Raquel Cunha/Reuters.)

La presidenta de Morena señaló que Edson Andrade, uno de los convocantes de la marcha recibió un contrato del Partido Acción Nacional.

El joven “apartidista” @EdsonAndradeL principal impulsor de la marcha de la “Generación Z” fue contratado por el Partido @AccionNacional, en febrero de 2025 por $2,106,810.00 (Dos millones ciento seis mil ochocientos diez pesos 00/100 M.N.), dividido… pic.twitter.com/7XnoEHHpKs — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) November 19, 2025

Armenta sostiene que la Generación Z necesita mostrar esa neutralidad partidista pues de no hacerlo sus peticiones no serán tomadas con seridad, pues de uno u otro lado, se pone en duda su espontaneidad.

"Los de la oposición dicen es 'es genuina, es espontánea, es apartidista'. Y el gobierno dice 'no es neutral, fue inducida, estuvo promovida por personajes de grupos empresariales no afines al gobierno y es promovida por partidos políticos'. Lo relevante en el debate es ¿a quién representan? ¿A la oposición o o a la ciudadanía? ¡Son los partidos enmascarados de sociedad civil o o de Generación Z?", plantea.

El movimiento puede tomar fuerza

Telésforo Nava, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explica que históricamente los jóvenes han levantado la voz en el país por lo que las marchas convocadas por los nacidos entre 1997 y 2012 pueden tomar fuerza y convertirse en un movimiento.

“Los más sensibles ante los grandes problemas son los jóvenes. No descartemos que los jóvenes van a tomar fuerza, así como los jóvenes del 68. En las movilizaciones vimos a jóvenes que ya están hartos, hartos porque no se le satisfacen sus necesidades”, explica en entrevista.

En el segundo año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum surgió la primera movilización contra su administración. Una bandera del anime One Piece conglomeró a la llamada Generación Z, que fue secundada por el Movimiento del Sombrero vinculado al recientemente asesinado Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan.

El pliego petitorio de la marcha del 15 de noviembre que conglomeró a más de 17,000 personas, de acuerdo con datos oficiales, tuvo como lema: “Porque no estamos por ningún partido. Estamos por México”. El documento se integró por 12 puntos, entre ellos que haya revocación de mandato presidencial, crear un Organismo Ciudadano de Transparencia Total, una reforma profunda del sistema de justicia, así como la desmilitarización de la seguridad pública.