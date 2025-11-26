Publicidad

presidencia

Sheinbaum promete fondo para proyectos de estudiantes del Tecnológico Nacional de México

La presidenta anunció la creación de un fondo, a partir de 2026, para financiar las innovaciones finalistas en la competencia InnovaTecNM, creadas por alumnos del Tecnológico Nacional de México.
mié 26 noviembre 2025 05:04 PM
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció la creación de un fondo para financiar el desarrollo de los mejores proyectos de estudiantes del Tecnológico Nacional de México (TecNM). (Foto: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a establecer un fondo destinado a financiar los proyectos más destacados del InnovaTecNM, una competencia en la que se seleccionaron 275 finalistas de entre 5,600 iniciativas presentadas por 159 instituciones del Tecnológico Nacional de México (TecNM).

“Vamos a hacer un fondo para que de esos 275 puedan seleccionar cuales se van a desarrollar y nos ponemos de acuerdo con el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual para que puedan tener todo el apoyo para que tengan sus patentes o su propiedad intelectual y de ahí su desarrollo tecnológico”, dijo al encabezar la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento e Innovación en Pachuca, Hidalgo.

La mandataria afirmó que uno de sus sueños es lograr la soberanía tecnológica en México, por lo que consideró que es importante impulsar los desarrollos creados por jóvenes.

“Uno de mis sueños (…) es que México sea una potencia científica y tecnológica, que en México haya también soberanía tecnológica.

“Somos un país abierto al mundo, por supuesto que hay mucha tecnología en muchos lugares del mundo que deben ser parte de nuestro desarrollo, pero la pregunta es por qué nosotros no hemos podido generar grandes innovaciones y desarrollos tecnológicos para el país”, señaló.

Sheinbaum afirmó que se lanzaron proyectos para promover el desarrollo tecnológico en México como la creación de un satélite mexicano; el diseño de un dron que puede usarse para tareas de seguridad, desarrollo y movilidad; se estableció un sistema de medición del clima en el Oceano Pacífico para predecir con mayor exactitud huracanes y otros fenómenos naturales y se estableció un taller para el diseño de semiconductores.

La mandataria destacó el proyecto Olinia, vehículo eléctrico que puede sustituir a los mototaxis. Tienen una autonomía de 120 kilómetros y una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora.

“Ya está el prototipo, para mediados del próximo año vamos a tener el Olinia, el mini vehículo eléctrico mexicano. ¿Cuál es el reto? Producirlo (…) y como va a entrar al mercado va a ser un gran vehículo porque va a costar menos, entonces va a tener muchas opciones en el mercado mexicano y a lo mejor a nivel mundial”, agregó.

