Sheinbaum promete fondo para proyectos de estudiantes del Tecnológico Nacional de México

La mandataria afirmó que uno de sus sueños es lograr la soberanía tecnológica en México, por lo que consideró que es importante impulsar los desarrollos creados por jóvenes.

“Uno de mis sueños (…) es que México sea una potencia científica y tecnológica, que en México haya también soberanía tecnológica.

“Somos un país abierto al mundo, por supuesto que hay mucha tecnología en muchos lugares del mundo que deben ser parte de nuestro desarrollo, pero la pregunta es por qué nosotros no hemos podido generar grandes innovaciones y desarrollos tecnológicos para el país”, señaló.

Sheinbaum afirmó que se lanzaron proyectos para promover el desarrollo tecnológico en México como la creación de un satélite mexicano; el diseño de un dron que puede usarse para tareas de seguridad, desarrollo y movilidad; se estableció un sistema de medición del clima en el Oceano Pacífico para predecir con mayor exactitud huracanes y otros fenómenos naturales y se estableció un taller para el diseño de semiconductores.

La mandataria destacó el proyecto Olinia, vehículo eléctrico que puede sustituir a los mototaxis. Tienen una autonomía de 120 kilómetros y una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora.

“Ya está el prototipo, para mediados del próximo año vamos a tener el Olinia, el mini vehículo eléctrico mexicano. ¿Cuál es el reto? Producirlo (…) y como va a entrar al mercado va a ser un gran vehículo porque va a costar menos, entonces va a tener muchas opciones en el mercado mexicano y a lo mejor a nivel mundial”, agregó.