Integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) irrumpieron este sábado en San Pedro y San Pablo Teposcolula, en la Mixteca oaxaqueña, para protestar contra la Reforma Educativa y la Ley del ISSSTE, durante la gira que la presidenta Claudia Sheinbaum realiza por la región.
Maestros de la CNTE irrumpen evento de Sheinbaum en la Mixteca de Oaxaca
Integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) irrumpieron este sábado en San Pedro y San Pablo Teposcolula, en la Mixteca oaxaqueña, para protestar contra la Reforma Educativa y la Ley del ISSSTE, durante la gira que la presidenta Claudia Sheinbaum realiza por la región.
Durante la presentación de los avances del Plan Lázaro Cárdenas para mejorar la infraestructura y los programas sociales en la Mixteca oaxaqueña, maestros de la Sección 22 utilizaron bocinas y megáfonos para hacer llegar sus demandas a la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Compañeros, ¿me escuchan? los que están con el megáfono… bueno, vamos a seguir porque no quieren escuchar” dijo Sheinbaum al percibir que se trataba de una manifestación.
Maestros de la sección 22 de la CNTE, acudieron al evento de la presidenta, Sheinbaum en Oaxaca para manifestarse contra la ley del ISSSTE, aunque su discurso continuó, asistentes a evento intentaron minimizar las protestas con porras a la mandataria federal.— Expansión Política (@ExpPolitica) November 22, 2025
🎥: CEPROPIE pic.twitter.com/hRq5Q2LoiL
Para intentar contener las consignas, asistentes reunidos en la Unidad Deportiva "Marco Antonio Ramírez" de Teposcolula lanzaron porras a la presidenta como “Es un honor estar con Claudia hoy” y “¡Presidenta!”, mientras la Sección 22 mantenía su protesta.
Lee más:
Pese a ello, el magisterio intensificó las críticas durante todo el discurso. Entre sus exigencias se encuentran la abrogación de la reforma educativa y la eliminación de la Ley del ISSSTE, a la que atribuyen afectaciones al sistema de pensiones
“Aquí y ahora, con la Coordinadora” ;“Claudia, decía, que todo cambiaría”; “Claudia, mentiste, en quitar la ley del ISSSTE” eran parte de las consignas que gritaban los maestros.
Horas antes, en un acto celebrado en el Istmo de Tehuantepec, la presidenta también enfrentó manifestaciones de la Sección 22.
Maestros retienen a Sheinbaum en Chiapas
El viernes 21 de noviembre, tras inaugurar un hospital en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la presidenta Claudia Sheinbaum fue interceptada por un grupo de maestros de la Sección VII de la CNTE, quienes detuvieron el avance de la camioneta en la que se desplazaba.
Te puede interesar:
Isael González, dirigente magisterial en la entidad, entabló un breve diálogo con la mandataria para exigir la reinstalación de las mesas de negociación sobre sus demandas relacionadas con la Ley del ISSSTE y la reforma educativa.
Para asegurar el reinicio de estos trabajos, los líderes de la CNTE pidieron a Sheinbaum firmar un compromiso por escrito, solicitud a la que la presidenta accedió en el momento y solo así se pudo liberar la circulación del vehículo para que la presidenta pudiera continuar su gira hacia el estado de Oaxaca.