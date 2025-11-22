Maestros de la CNTE irrumpen evento de Sheinbaum en la Mixteca de Oaxaca

Durante la presentación de los avances del Plan Lázaro Cárdenas para mejorar la infraestructura y los programas sociales en la Mixteca oaxaqueña, maestros de la Sección 22 utilizaron bocinas y megáfonos para hacer llegar sus demandas a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Compañeros, ¿me escuchan? los que están con el megáfono… bueno, vamos a seguir porque no quieren escuchar” dijo Sheinbaum al percibir que se trataba de una manifestación.

Maestros de la sección 22 de la CNTE, acudieron al evento de la presidenta, Sheinbaum en Oaxaca para manifestarse contra la ley del ISSSTE, aunque su discurso continuó, asistentes a evento intentaron minimizar las protestas con porras a la mandataria federal.



Para intentar contener las consignas, asistentes reunidos en la Unidad Deportiva "Marco Antonio Ramírez" de Teposcolula lanzaron porras a la presidenta como “Es un honor estar con Claudia hoy” y “¡Presidenta!”, mientras la Sección 22 mantenía su protesta.

Pese a ello, el magisterio intensificó las críticas durante todo el discurso. Entre sus exigencias se encuentran la abrogación de la reforma educativa y la eliminación de la Ley del ISSSTE, a la que atribuyen afectaciones al sistema de pensiones

“Aquí y ahora, con la Coordinadora” ;“Claudia, decía, que todo cambiaría”; “Claudia, mentiste, en quitar la ley del ISSSTE” eran parte de las consignas que gritaban los maestros.

Horas antes, en un acto celebrado en el Istmo de Tehuantepec, la presidenta también enfrentó manifestaciones de la Sección 22.