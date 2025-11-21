Sheinbaum envió un documento a la Fiscalía para continuar con denuncia por acoso

El martes 4 de agosto mientras caminaba por calles del Centro Histórico la presidenta fue víctima de acoso sexual por parte de un hombre que se le acercó por la espalda y quiso tocarla.

El 5 de noviembre, en su conferencia matutina, la presidenta informó que había decidido presentar su denuncia.

“Decidí levantar denuncia, porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era Presidenta, cuando era estudiante, como joven, éste que es un delito en la Ciudad de México; no en todos los estados de la República es un delito penal, pero en la Ciudad de México, sí”, indicó ese miércoles.

Como seguimiento, informó que si es necesario acudirá ante la Fiscalía de la Ciudad de México.

“Si es necesario, lo hago. El tema es que la propia fiscal me dijo ‘con que usted envíe, es suficiente para que se incorpore en la carpeta de investigación”, aclaró.