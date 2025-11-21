Publicidad

presidencia

Sheinbaum envió un documento a la Fiscalía para continuar con denuncia por acoso

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el próximo martes se presentará la campaña para prevenir la violencia sexual contra las mujeres.
vie 21 noviembre 2025 10:27 AM
Sheinbaum-denuncia-abuso-sexual.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que dio seguimiento a la denuncia que presentó contra Uriel "N" por abuso sexual. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya envió un documento a la Fiscalía General de la Ciudad de México para dar continuidad a la denuncia que presentó contra Uriel “N”, responsable de abuso sexual en su contra.

“No fui directo al Ministerio Público. Me dijo la fiscal de la Ciudad que con enviar un documento, envié el documento explicando exactamente lo que fue, firmado por mí y lo envié directo a la Fiscalía”, detalló.

El martes 4 de agosto mientras caminaba por calles del Centro Histórico la presidenta fue víctima de acoso sexual por parte de un hombre que se le acercó por la espalda y quiso tocarla.

El 5 de noviembre, en su conferencia matutina, la presidenta informó que había decidido presentar su denuncia.

“Decidí levantar denuncia, porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era Presidenta, cuando era estudiante, como joven, éste que es un delito en la Ciudad de México; no en todos los estados de la República es un delito penal, pero en la Ciudad de México, sí”, indicó ese miércoles.

Como seguimiento, informó que si es necesario acudirá ante la Fiscalía de la Ciudad de México.

“Si es necesario, lo hago. El tema es que la propia fiscal me dijo ‘con que usted envíe, es suficiente para que se incorpore en la carpeta de investigación”, aclaró.

La presidenta insistió en que este tipo de delito tiene que ser denunciado y sancionado. Para ello, pidió a su gobierno realizar una revisión de en cuántos estados el abuso sexual está tipificado como delito grave en busca de que aquellos dónde no, se homologue.

“Eso hay que sancionarlo y hay que denunciarlo y no debe ocurrir en nuestro país”, agregó.

Anunció que el próximo martes se presentará una campaña contra la violencia sexual contra las mujeres.

“La campaña que me comprometí, el próximo martes la presentamos”, adelantó.

