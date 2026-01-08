Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum pide a la FGR acelerar investigación por descarrilamiento del Tren Interoceánico

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no es necesario presentar una denuncia ante la FGR, pues su gobierno está comprometido con la reparación del daño.
jue 08 enero 2026 11:18 AM
sheinbaum-interoceanico.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum criticó que algunos despachos de abogados se acerquen a las víctimas para ofrecerles cobrar más dinero por reparación del daño, pero después piden comisiones. (Foto: Presidencia de México.)

A casi dos semanas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) acelerar la investigación, así como la reparación del daño.

“De nuestra parte les hemos pedido que pueda presentarse lo más pronto que se pueda, evidentemente haciendo la investigación profunda que se necesita, y lo que le hemos pedido a la Fiscalía en particular es que pueda acelerarse la reparación integral del daño”, indicó este jueves.

Publicidad

Ante la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), la presidenta indicó que no es necesario recurrir a lo legal, pues su gobierno tiene el compromiso de reparar el daño a los familiares de 14 personas fallecidas y a los 98 heridos.

"Las víctimas tienen derecho a acercarse a un bufete de abogado, siempre es su derecho. Lo que decimos nosotros es que no es necesario, primero porque ya hay una carpeta de investigación abierta", comentó.

Te recomendamos:

accidente-tren Interoceánico.jpg
Estados

Marina confirma 13 personas fallecidas por descarrilamiento de Tren Interoceánico

Explicó que aunque se presenten otras denuncias, la que recientemente se presentó por víctimas se integra a las carpetas que ya abrió de oficio la Fiscalía General de la República.

La mandataria federal volvió a criticar que en casos como el descarrilamiento del tren algunos abogados se acercan a las víctimas con el ofrecimiento de obtener más recursos como indemnización pero cobran cuotas.

“Muchas veces se acercan algunos bufetes de abogados la idea de conseguir dinero para ellos, les dicen a las víctimas que no les van a cobrar nada, pero al final se llevan un porcentaje de la reparación integral del daño”, destacó.

Publicidad

Tags

Presidencia Oaxaca Fiscal General de la República conferencia mañanera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad