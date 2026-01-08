Sheinbaum pide a la FGR acelerar investigación por descarrilamiento del Tren Interoceánico

Ante la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), la presidenta indicó que no es necesario recurrir a lo legal, pues su gobierno tiene el compromiso de reparar el daño a los familiares de 14 personas fallecidas y a los 98 heridos.

"Las víctimas tienen derecho a acercarse a un bufete de abogado, siempre es su derecho. Lo que decimos nosotros es que no es necesario, primero porque ya hay una carpeta de investigación abierta", comentó.

Explicó que aunque se presenten otras denuncias, la que recientemente se presentó por víctimas se integra a las carpetas que ya abrió de oficio la Fiscalía General de la República.

La mandataria federal volvió a criticar que en casos como el descarrilamiento del tren algunos abogados se acercan a las víctimas con el ofrecimiento de obtener más recursos como indemnización pero cobran cuotas.

“Muchas veces se acercan algunos bufetes de abogados la idea de conseguir dinero para ellos, les dicen a las víctimas que no les van a cobrar nada, pero al final se llevan un porcentaje de la reparación integral del daño”, destacó.