presidencia

“En México hay libertad", dice Sheinbaum; avala comisión en CDMX para investigar marcha

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que aunque hay jóvenes que están en desacuerdo con su gobierno, la mayoría está con la transformación.
vie 21 noviembre 2025 10:18 AM
sheinbaum-marcha-z.jpg
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en México hay libertad de manifestación. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que aunque a la marcha de la Generación Z realizada este jueves acudió muy poca gente, su gobierno respeta el derecho a la manifestación y no persigue a nadie.

“La movilización que hubo fue, muy poca gente ¿por qué? porque se estuvo informando y también quien convoca las manifestaciones pues también le van midiendo. Hay libertad, México nunca va a perseguir a nadie”, aseguró.

Por segunda ocasión en una semana, integrantes de la Generación Z salieron a manifestarse en la Ciudad de México. Para evitar alguna confrontación con los asistentes al Desfile por los 115 años de la Revolución Mexicana, a los manifestantes los encapsularon y posteriormente les permitieron avanzar hacia el Zócalo de la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana a esta movilización acudieron 150 personas.

Marcha Generación Z
México

PAN reconoce contrato con impulsor de Marcha Z tras señalamiento de Morena

En su mañanera de este viernes, la presidenta afirmó que en su gobierno ha libertad de manifestación y no se persigue a nadie.

“Por cierto, un chico estaba diciendo que lo estábamos persiguiendo. Nosotros no perseguimos a nadie por sus ideas políticas, por lo que comunica, por lo que dice, nada, nada, nada, nada. Incluso si siente preocupación, se hace un análisis de riesgo y se le puede brindar seguridad”, anunció.

El joven al que la presidenta se refirió es Edson Andrade, a quien la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, señaló que el Partido Acción Nacional le dio un contrato por 2 millones 106,000 pesos para realizar “Servicios de Estrategia digital y gestión de redes”.

“El joven ‘apartidista’ Edson Andrade, principal impulsor de la marcha de la Generación Z, fue contratado por el Partido Acción Nacional en febrero de 2025 por $2,106,810.00 (Dos millones ciento seis mil ochocientos diez pesos 00/100 M.N.), dividido en 12 pagos que sigue recibiendo por $175,577.50. Que coincidencia, esto después de que el propio Jorge Romero Herrera señaló que a la oposición solo le faltaba la violencia”, escribió Alcalde Luján en sus redes sociales.

Este viernes la presidenta aseguró que a pesar de que hay quienes aseguran que los jóvenes están en desacuerdo con su gobierno, la mayoría de ellos están con la transformación.

“Ellos están queriendo seguir una línea no solamente contra la presidenta, de manera muy ofensiva por cierto, y contra el gobierno de México, lo que representamos, el partido del que venimos, sino una línea de mucho odio, exacerbando el odio, pero el pueblo de México no es eso, ni los jóvenes porque ellos están tratando supuestamente de llegar a un sector juvenil y no llegan, no llegan. Habrá jóvenes que no estén de acuerdo con nosotros y qué bueno, pero la mayoría de los jóvenes están con la transformación”, aseguró.

Sheinbaum avala creación de comisión en CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum avaló que en el Congreso de la Ciudad de México se cree una comisión especial para investigar los actos violentos de la marcha de la Generación Z realizada el sábado pasado.

“Van a hacer una comisión y me parece bien, la verdad, porque ocurrió en la Ciudad de México y con la policía de la Ciudad de México. Entonces ¡qué bueno que investiguen esta situación!”, apuntó.

El grupo legislativo de Morena en el Congreso de la Ciudad de México propuso crear una comisión para investigar quiénes estuvieron detrás de la violencia en la marcha de la Generación Z.

La presidenta insistió que la violencia no es el camino. “Es muy importante esto para el pueblo de México, para los jóvenes, no se debe apostar nunca a la violencia como forma de hacer política, más cuando vivimos en un país libre”, dijo.

Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Morena

