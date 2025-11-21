“En México hay libertad", dice Sheinbaum; avala comisión en CDMX para investigar marcha

Por segunda ocasión en una semana, integrantes de la Generación Z salieron a manifestarse en la Ciudad de México. Para evitar alguna confrontación con los asistentes al Desfile por los 115 años de la Revolución Mexicana, a los manifestantes los encapsularon y posteriormente les permitieron avanzar hacia el Zócalo de la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana a esta movilización acudieron 150 personas.

En su mañanera de este viernes, la presidenta afirmó que en su gobierno ha libertad de manifestación y no se persigue a nadie.

“Por cierto, un chico estaba diciendo que lo estábamos persiguiendo. Nosotros no perseguimos a nadie por sus ideas políticas, por lo que comunica, por lo que dice, nada, nada, nada, nada. Incluso si siente preocupación, se hace un análisis de riesgo y se le puede brindar seguridad”, anunció.

El joven al que la presidenta se refirió es Edson Andrade, a quien la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, señaló que el Partido Acción Nacional le dio un contrato por 2 millones 106,000 pesos para realizar “Servicios de Estrategia digital y gestión de redes”.

“El joven ‘apartidista’ Edson Andrade, principal impulsor de la marcha de la Generación Z, fue contratado por el Partido Acción Nacional en febrero de 2025 por $2,106,810.00 (Dos millones ciento seis mil ochocientos diez pesos 00/100 M.N.), dividido en 12 pagos que sigue recibiendo por $175,577.50. Que coincidencia, esto después de que el propio Jorge Romero Herrera señaló que a la oposición solo le faltaba la violencia”, escribió Alcalde Luján en sus redes sociales.