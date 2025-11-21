Gobierno lanza SaberesMX, una plataforma con cursos en línea

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó SaberesMX, una plataforma que ofrecerá cursos en línea de manera gratuita, que serán certificados por la Secretaría de Educación Pública, entre ellos de Inteligencia Artificial, ciberseguridad, economía y lenguas.

En la conferencia matutina, el titular de la SEP, Mario Delgado, explicó que la plataforma tiene como propósito acercar el conocimiento a los mexicanos.

“SaberesMX lo que está haciendo es convocar a ser una plataforma pública e incorporar todos los conocimientos, los cursos que se generan en las instituciones de educación superior para democratizar el acceso al conocimiento y potenciar en una sola plataforma pública y gratuita todo el conocimiento científico”, explicó.