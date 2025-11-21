Publicidad

México

Gobierno lanza SaberesMX, una plataforma con cursos en línea

En línea y de forma gratuita se podrán acceder a cursos de Inteligencia Artificial, Economía, Ciberseguridad, lenguas; se requerirá la Llave MX para inscribirse.
vie 21 noviembre 2025 09:39 AM
sheinbaum-saberes-mx
Durante la conferencia de prensa de este viernes se presentó la Plataforma SaberesMX. (Foto: Presidencia de México.)

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó SaberesMX, una plataforma que ofrecerá cursos en línea de manera gratuita, que serán certificados por la Secretaría de Educación Pública, entre ellos de Inteligencia Artificial, ciberseguridad, economía y lenguas.

En la conferencia matutina, el titular de la SEP, Mario Delgado, explicó que la plataforma tiene como propósito acercar el conocimiento a los mexicanos.

“SaberesMX lo que está haciendo es convocar a ser una plataforma pública e incorporar todos los conocimientos, los cursos que se generan en las instituciones de educación superior para democratizar el acceso al conocimiento y potenciar en una sola plataforma pública y gratuita todo el conocimiento científico”, explicó.

En el sitio saberesmx.org cualquier mexicano podrá tomar los cursos que así desee, solo necesitará aprobar los módulos y obtener su certificación.

Delgado expuso que hay millones de mexicanos que podrán acceder al curso entre ellos 10.3 millones de personas que no concluyeron su educación superior, 183,000 estudiantes de ingeniería que dejaron trunca su carrera universitaria

“Entonces esos estudiantes que no terminaron su carrera pueden regresar y tener una especialización e incorporarse de manera exitosa en la economía o vamos a necesitar en los próximos años más ingenieros con cierta especialización”, indicó.

Entre las instituciones participantes están la UNAM, el Tecnológico Nacional de México, el IPN, la Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad y a Distancia de México.

Uno de los primeros cursos que se lanzarán es "SanaMente LibreMente: jóvenes por la paz y contra las adicciones" dirigido a 5.5 millones de estudiantes de educación superior.

¿Cómo inscribirse a un curso de SaberesMX?

El subsecretario de Educación Pública, Ricardo Villanueva, explicó que para ingresar a alguno de los cursos se requiere contar con una cuenta Llave.

“A partir de hoy ya podrán ingresar con su cuenta Llave. A esta plataforma se ingresará con el mismo mecanismo de ingreso que tienen todas las plataformas del gobierno federal por lo que todos los mexicanos que ya tengan su cuenta en Llave ya pueden entrar directamente con esa cuenta a la plataforma y quien no simplemente darse de alta al sistema de Llave y poder entrar”, expuso.

Cómo crear tu cuenta Llave MX paso a paso: guía práctica para sacarla y usarla en trámites
México

Cómo crear tu cuenta Llave MX paso a paso

En la plataforma se podrá consultar el catálogo e inscribirse al curso. Cada usuario podrá diseñar sus rutas de aprendizaje y la misma plataforma, dependiendo el curso elegido, le hará recomendaciones similares.

“El usuario tiene el control total de su ruta de aprendizaje. Si alguien quiere ser programador toma un curso de Html y la plataforma solita le va a empezar a proponer un curso de Java y después le va a proponer uno de Python o después le va a proponer uno de R se podrán ir haciendo trayectorias profesionales”, indicó.

También en la plataforma se contará con un chat para establecer comunicación con otros usuarios del mismo curso.

