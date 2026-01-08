FGR y UIF investigan a empresas ligadas al decomiso en España

En coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Policía Nacional de España desmanteló a una organización hispano-mexicana y se informó del arresto de nueve personas, entre ellas un miembro del Cártel de Sinaloa y un propietario de una empresa de mármol que usaban para enviar la droga.

Se trata de uno de los golpes más duros al narcotráfico en la región. Los detenidos enfrentan cargos por tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

En la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch explicó que esa investigación data de 2023.

“Esta operación del gobierno de España inició en el 2023. De los nueve detenidos que fueron arrestados en esta ocasión, algunos ya habían sido detenidos y los dejaron en libertad allá. Esta operación inicia en el 2023, en estas fechas vuelven a hacer unas detenciones, se detiene a nueve personas de los cuales dos son mexicanos: uno de Jalisco y uno de Sinaloa”, indicó.

Harfuch aclaró que el gobierno de España no tenía por qué avisar al de México sobre la operación que realizaría, pero sí hay intercambio de información, por lo que el gobierno mexicano realizará las investigaciones correspondientes.

“Hay coordinación, hay buen intercambio de información, hay hasta un delegado del Centro Nacional de Inteligencia de aquí de nuestro país. Estamos trabajando para el intercambio de información, pero es una operación que tienen allá”, indicó.