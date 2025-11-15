Sheinbaum condena hechos violentos registrados en marcha de la Generación Z

En el mismo evento, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, también cuestionó la protesta realizada en la capital y afirmó que algunos actores políticos buscan manipular a la juventud.

“Allá en la Ciudad de México, los que pretendieron marchar… hay algunos que quieren engañar a las y los jóvenes contratando millones de bots para tratar de utilizarlos, para sus fines, para que regresen los privilegios y la corrupción”, señaló.

El secretario manifestó además que “mientras ellos se gastan millones en bots, nuestra presidenta distribuye millones de becas para que los jóvenes ejerzan su derecho a estudiar".

"Mientras aquellos convocan a llenar las calles, nuestra presidenta convoca a llenar las escuelas”, dijo.

Añadió que, frente a quienes “convocan a la violencia”, en las escuelas se enseña cultura de paz y no violencia.

El titular de la SEP afirmó que la actual generación estudiantil no debe definirse por etiquetas externas, sino por las oportunidades educativas que hoy reciben.

“Esta es la generación de la beca Rita Cetina, de la beca Benito Juárez, la generación de más becarios y más universitarios; la generación del bachillerato nacional”, concluyó.