Sheinbaum pide a Salinas Pliego saldar deuda; "no fue resolución por consigna", dice

Resaltó que la resolución de la Suprema Corte se dio tras varios antecedentes en recursos interpuestos para evitar pagar los impuestos, los cuales se tramitaron incluso antes del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Explicó que en todos los casos, las empresas inconformes acudieron ante la autoridad administrativa mediante recursos que fueron resueltos en su contra; interpusieron demandas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual confirmó la (resolución) de los créditos fiscales, y pasó al Tribunal Administrativo, el cual no le dio la razón.

Por lo que después promovieron juicios de amparo directo que también fueron negados por los tribunales colegiados y son los que llegaron a la Corte.

Sheinbaum afirmó que el monto que debe pagar el empresario deberá ser calculado, sin embargo, debido a lo que ha tardado en pagar, ha ido aumentando.

“Por ahí hay un video donde dice que ‘era un monto hace tiempo’. Mientras más se tardó en pagar más multas hay, o sea si hubieran pagado hace 15 años era un monto, si hubiera pagado hace 10 años era otro monto, si hubiera pagado el año antepasado pues era otro. Entre más te tardes en pagar, que se conozca, se van acumulando esas multas”, indicó.

La titular del Ejecutivo federal resaltó el trabajo realizado por los ministros de la Corte, quienes dijo, ahora están defendiendo los intereses de los mexicanos.

"Están queriendo generar esta idea de que desde nuestro gobierno ahora queremos usar el terrorismo fiscal, de que el SAT ejerce un esquema de que ahora fuera de la ley que se pague", dijo.

La presidenta adelantó que van a publicar "claramente" todos los criterios del SAT.