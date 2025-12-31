''Salud, bienestar y amor para las familias mexicanas'', desea Sheinbaum para 2026

“Hoy 31 de diciembre de 2025, último día del año, quiero desearles todo lo mejor a todas las familias mexicanas a las que estamos en México, en nuestro territorio y a todas las que se encuentran en Estados Unidos, nuestras paisanas y paisanos o en cualquier otro país, que la pasen muy cerca de las familias'', dijo Sheinbaum.

Para 2026 deseo salud, bienestar y amor a todas las familias mexicanas que viven dentro y fuera del país. ¡Feliz año nuevo! pic.twitter.com/NmAmks9TLa — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 1, 2026

“Son momentos de reflexión. Siempre hacemos un recuento de lo que ocurrió este año y de buenos deseos para el próximo año'', agregó.

Claudia Sheinbaum emitió un mensaje desde Palacio Nacional. (Foto: Presidencia)

''Yo quiero desearles a todas y a todos: salud, mucho bienestar y, sobre todo, mucho amor a sus familias, a el prójimo y a nuestra patria, a México”, expresó.

Es el segundo mensaje de Año Nuevo que emite Sheinbaum como presidenta de México.