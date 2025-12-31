''Salud, bienestar y amor para las familias mexicanas'', desea Sheinbaum para 2026

La Claudia Sheinbaum Pardo deseó para todos los mexicanos un 2026 próspero, lleno de salud, bienestar y amor.
En un mensaje publicado en sus redes sociales, la mandataria aseguró que el próximo año se seguirá dedicando en cuerpo y alma por el bien de todas y todos los mexicanos.
“Hoy 31 de diciembre de 2025, último día del año, quiero desearles todo lo mejor a todas las familias mexicanas a las que estamos en México, en nuestro territorio y a todas las que se encuentran en Estados Unidos, nuestras paisanas y paisanos o en cualquier otro país, que la pasen muy cerca de las familias'', dijo Sheinbaum.
Para 2026 deseo salud, bienestar y amor a todas las familias mexicanas que viven dentro y fuera del país. ¡Feliz año nuevo! pic.twitter.com/NmAmks9TLa