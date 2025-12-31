Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

''Salud, bienestar y amor para las familias mexicanas'', desea Sheinbaum para 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje de Año Nuevo desde Palacio Nacional.
mié 31 diciembre 2025 07:33 PM
Sheinbaum Mensaje Año Nuevo
Claudia Sheinbaum emitió su segundo mensaje de Año Nuevo como presidenta. (Foto: Cuartoscuro )

La Claudia Sheinbaum Pardo deseó para todos los mexicanos un 2026 próspero, lleno de salud, bienestar y amor.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la mandataria aseguró que el próximo año se seguirá dedicando en cuerpo y alma por el bien de todas y todos los mexicanos.

Publicidad

“Hoy 31 de diciembre de 2025, último día del año, quiero desearles todo lo mejor a todas las familias mexicanas a las que estamos en México, en nuestro territorio y a todas las que se encuentran en Estados Unidos, nuestras paisanas y paisanos o en cualquier otro país, que la pasen muy cerca de las familias'', dijo Sheinbaum.

“Son momentos de reflexión. Siempre hacemos un recuento de lo que ocurrió este año y de buenos deseos para el próximo año'', agregó.

Sheinbaum Mensaje Año Nuevo
Claudia Sheinbaum emitió un mensaje desde Palacio Nacional. (Foto: Presidencia)

''Yo quiero desearles a todas y a todos: salud, mucho bienestar y, sobre todo, mucho amor a sus familias, a el prójimo y a nuestra patria, a México”, expresó.

Es el segundo mensaje de Año Nuevo que emite Sheinbaum como presidenta de México.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum Año nuevo

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad