Contingentes de la marcha de la Generación Z llegan al Zócalo y derriban vallas

Integrantes de organizaciones civiles y ciudadanos marcharon este sábado del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México para exigir al gobierno federal un cambio en la estrategia de seguridad, sanciones contra la corrupción y justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre.
Tras entonar el Himno Nacional, los contingentes se colocaron sobre los carriles centrales de Paseo de la Reforma y avanzaron de manera gradual rumbo al Centro Histórico.
Publicidad
La mayoría de los asistentes visten de blanco y porta sombreros en señal de duelo y solidaridad con el alcalde asesinado.
“Carlos Manzo vive entre nosotros, tu muerte no fue en vano”; “Carlos no murió, el estado lo mató”, gritaban algunas personas a través de megáfonos antes de comenzar la marcha.
Juan, participante de la manifestación, acudió con una manta que colgó desde su cuello en la que estaba escrito tanto en español, como en inglés, una solicitud de apoyo al presidente Donald Trump para mejorar la seguridad y el combate a la corrupción en México.
“Estamos indefensos ante el gobierno ante la Marina, ante los diputados, por eso estamos aquí, para pedir ayuda” afirmó.
Elementos de la SSC comienzan a llegar a la calle de Hamburgo en la Zona Rosa. Acompañarán al contingente de personas que marcharan a las 11 AM del Ángel al Zócalo.
Durante el paso de los contingentes distintos manifestantes, lanzan consignas en la que solicitaron la revocación de mandato de la presidenta, Claudia Sheinbaum.
Al llegar a la plancha del Zócalo, algunos encapuchados comenzaron a lanzar petardos al otro lado de las vallas que fueron instaladas para resguardar Palacio Nacional, en tanto que algunos elementos de la policía lanzaron polvo de extintores para tratar de evitar que las vallas fueran derribadas.
Algunos encapuchados comenzaron a lanzar petardos al otro lado de las vallas que resguardan Palacio Nacional, elementos policiacos lanzan polvo de extintores.
El movimiento Generación Z México, conformado por jóvenes que se identifican como apartidistas, convocó a marchar este sábado en la capital para expresar su descontento con la corrupción, el abuso de poder y la violencia en el país.
Según su manifiesto, los participantes buscan que la justicia sea accesible para todos, que la seguridad no dependa de la suerte y que las decisiones políticas se tomen de manera transparente y ética.
El movimiento aclaró que no busca tomar el poder, sino movilizar a la ciudadanía, exponer irregularidades y fomentar la participación de personas consideradas preparadas y sin vínculos partidistas en la vida política del país.
Publicidad
Prometen una manifestación sin destrozos
El movimiento Generación Z México aseguró que su marcha será pacífica y respetuosa con la ciudadanía y los comercios. En su manifiesto, los jóvenes señalaron que no buscan afectar a negocios, puestos, tiendas ni a quienes trabajan todos los días, y que cualquier acción violenta o de destrucción no representa al movimiento.
Los integrantes destacaron que su objetivo es movilizarse con conciencia, reivindicando justicia y libertad, sin causar daños al entorno construido por la comunidad. Recalcan que se trata de una generación organizada, apartidista y comprometida con la transformación del país, pero siempre respetuosa de la ciudad y de la gente.