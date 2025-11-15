Contingentes de la marcha de la Generación Z llegan al Zócalo y derriban vallas

La mayoría de los asistentes visten de blanco y porta sombreros en señal de duelo y solidaridad con el alcalde asesinado.

“Carlos Manzo vive entre nosotros, tu muerte no fue en vano”; “Carlos no murió, el estado lo mató”, gritaban algunas personas a través de megáfonos antes de comenzar la marcha.

El movimiento Generación Z México convocó a una marcha rumbo a Palacio Nacional para manifestarse en contra de la situación actual del país, especialmente en materia de seguridad. (Foto: David Santiago)

Juan, participante de la manifestación, acudió con una manta que colgó desde su cuello en la que estaba escrito tanto en español, como en inglés, una solicitud de apoyo al presidente Donald Trump para mejorar la seguridad y el combate a la corrupción en México.

“Estamos indefensos ante el gobierno ante la Marina, ante los diputados, por eso estamos aquí, para pedir ayuda” afirmó.

Elementos de la SSC comienzan a llegar a la calle de Hamburgo en la Zona Rosa. Acompañarán al contingente de personas que marcharan a las 11 AM del Ángel al Zócalo.



📹: David Santiago pic.twitter.com/r0glWRx0dV — Expansión Política (@ExpPolitica) November 15, 2025

Durante el paso de los contingentes distintos manifestantes, lanzan consignas en la que solicitaron la revocación de mandato de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Al llegar a la plancha del Zócalo, algunos encapuchados comenzaron a lanzar petardos al otro lado de las vallas que fueron instaladas para resguardar Palacio Nacional, en tanto que algunos elementos de la policía lanzaron polvo de extintores para tratar de evitar que las vallas fueran derribadas.

Algunos encapuchados comenzaron a lanzar petardos al otro lado de las vallas que resguardan Palacio Nacional, elementos policiacos lanzan polvo de extintores.



📹: David Santiago pic.twitter.com/3vLv7ZfftM — Expansión Política (@ExpPolitica) November 15, 2025

El movimiento Generación Z México, conformado por jóvenes que se identifican como apartidistas, convocó a marchar este sábado en la capital para expresar su descontento con la corrupción, el abuso de poder y la violencia en el país.

Según su manifiesto, los participantes buscan que la justicia sea accesible para todos, que la seguridad no dependa de la suerte y que las decisiones políticas se tomen de manera transparente y ética.

El movimiento aclaró que no busca tomar el poder, sino movilizar a la ciudadanía, exponer irregularidades y fomentar la participación de personas consideradas preparadas y sin vínculos partidistas en la vida política del país.

