Hospitalizadas aún 17 personas tras el accidente del Tren Interoceánico

Respecto a las causas del siniestro, indicó que la Fiscalía General de la República es la la instancia encargada de dar a conocer los resultados de la investigación.

En tanto que el gobierno -dijo– aplica el protocolo establecido para estos casos, basado en tres líneas de acción. La primera es la atención a las víctimas y sus familiares, que incluye la reparación integral del daño a partir de lo que determine la autoridad ministerial, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

La segunda línea es esclarecer el origen del accidente mediante una investigación “profunda, seria y rigurosa”, con el fin de definir medidas preventivas. En tercer lugar, se busca garantizar que la vía pueda utilizarse de manera segura o establecer qué intervenciones son necesarias para lograrlo.

En los demás trenes, añadió, continúan los protocolos habituales de revisión, tanto en el Interoceánico como en el Tren Maya, así como en los sistemas operados por empresas concesionarias de carga.

Explica fotografía con lesionado en el Tren

Durante la conferencia matutina del 2 de enero, relató que uno de los ferrocarrileros le pidió una fotografía mientras ella recorría el hospital y ella aceptó aunque el hombre estaba recostado en una camilla debido a una lesión en el cuello.

Agregó que él insistió en la imagen, le entregó su celular y en ese momento una tercera persona captó la escena desde otro ángulo.

“Entonces sale la foto de alguien que estaba en el hospital y la toma, que no sé quién haya sido, que desde otro lugar estaba tomando la fotografía, pero fue a petición de él, que quería tomarse una fotografía conmigo, y por eso la tomé. Es lamentable que se utilice de mala forma algo que finalmente fue una petición de la persona que se encuentra hospitalizada”, dijo la presidenta.