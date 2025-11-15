EnFotos: Manifestantes y policías se enfrentan en el Zócalo de la CDMX

La mañana de este sábado 15 de noviembre, cientos de personas salieron a las calles de la Ciudad de México para participar en una movilización que partió del Ángel de la Independencia y avanzó por Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo capitalino.

Convocados por organizaciones civiles y colectivos ciudadanos identificados como parte de la Generación Z, los asistentes exigen un cambio en la estrategia de seguridad, justicia frente a los recientes hechos de violencia y acciones claras contra la corrupción.