CDMX

#EnFotos: Manifestantes y policías se enfrentan en el Zócalo de la CDMX

Mediante una convocatoria lanzada por la Generación Z, ciudadanos y colectivos se movilizaron este sábado en la capital, pero al llegar al Zócalo capitalino se registraron momentos de tensión.
sáb 15 noviembre 2025 03:31 PM
marcha generacion z
Ciudadanos y colectivos civiles se movilizaron rumbo al Zócalo capitalino para exigir cambios en materia de seguridad y justicia. (Foto: Luis Cortes/REUTERS)

La mañana de este sábado 15 de noviembre, cientos de personas salieron a las calles de la Ciudad de México para participar en una movilización que partió del Ángel de la Independencia y avanzó por Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo capitalino.

Convocados por organizaciones civiles y colectivos ciudadanos identificados como parte de la Generación Z, los asistentes exigen un cambio en la estrategia de seguridad, justicia frente a los recientes hechos de violencia y acciones claras contra la corrupción.

A lo largo del recorrido, las y los manifestantes caminaron entre pancartas, fotografías, consignas y símbolos que resumían el sentir de la jornada: la urgencia de frenar la violencia y la exigencia de respuestas por parte de las autoridades.

Sin embargo al llegar al Zócalo capitalino se han registrado hechos violentos, luego de que un grupo de personas encapuchadas logró derribar las vallas que resguardan el Palacio Nacional, con un saldo de múltiples heridos y algunas personas detenidas.

Protest against insecurity and corruption in the country, in Mexico City
Manifestantes y elementos de seguridad se enfrentaron durante momentos de tensión en la plancha del Zócalo capitalino. (Toya Sarno Jordan/REUTERS)

Protest against insecurity and corruption in country, in Mexico City
Oficiales formaronn un cinturón de contención ante el intento de manifestantes de derribar las vallas para acercarse a Palacio Nacional. (Luis Cortes/REUTERS)

