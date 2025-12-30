Sheinbaum sobre el accidente del Tren Interoceánico: “La Fiscalía debe hacer una investigación responsable”

“Para hacer los peritajes, la fiscalía requiere expertos: un experto en vías, un experto en locomotoras, en fin, los expertos que se requieran. Si los tiene, son los que están en la fiscalía, y, si no, contrata expertos externos que le ayuden a hacer este dictamen de la causa de por qué hubo este accidente”, mencionó.

Durante su conferencia de prensa diaria se le preguntó si en este caso se buscarían comisiones internacionales para la investigación, como ha sucedido en otros accidentes, incluyendo algunos en el Metro de la Ciudad de México.

“La fiscalía tiene esa atribución y buscará a los expertos correspondientes para poder hacer el análisis”, respondió.

Sheinbaum dijo que se hará todo lo necesario para identificar la causa del accidente. Si la indagatoria encuentra irregularidades en la modernización de la Línea Z, la vía donde se descarriló el Tren Interoceánico, se revisarán los antecedentes y se podrían fincar responsabilidades a funcionarios públicos.

“La fiscalía tiene que hacer una investigación responsable. Primero, el dictamen técnico de qué ocasionó el accidente. A partir de ese dictamen, pues el deslinde de responsabilidades. Y ahí, si es el caso, pues tendrán que llamar a quien decidan llamar a dar su testimonio”, declaró.

No hay fechas exactas para la conclusión de los peritajes, pero la presidenta espera que se desahoguen con premura. Mientras tanto continúan en funcionamiento las otras vías del tren, aunque, sostuvo, con una revisión exhaustiva.

Van por certificación internacional para vía accidentada

Una vez que se termine la investigación, el gobierno federal buscará que una certificadora internacional avale la seguridad de la vía accidentada para retomar su operación.

“Creo que es muy importante que se tenga una certificación externa para cuando queramos utilizar nuevamente la vía para transporte de pasajeros, sobre todo. Hay varias certificadoras internacionales de vías para poder garantizar que la vía y las locomotoras están en buen funcionamiento para que pueda nuevamente operar el tren. Y si ahí hay recomendaciones de lo que se tiene que hacer para mayor seguridad, pues que se tomen en cuenta esas recomendaciones”, explicó.

Sheinbaum aclaró que el Tren Interoceánico ya contaba con estas certificaciones, pero ahora buscan que la mejor certificadora evalúe y verifique la Línea Z, que corre de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz.

Esta línea fue rehabilitada a partir de 2019. En 202.9 kilómetros se hicieron trabajos de modernización para mejorar su seguridad y operación, ya que tenía curvas muy elevadas y precipitaciones. Se inauguró hace apenas dos años, en diciembre de 2023. Pese a los trabajos, el tren descarriló en esa vía este domingo 28 de diciembre. El accidente dejó 13 muertos y 98 lesionados.

“Ahora vamos a buscar a la mejor certificadora para que, si hace recomendaciones de qué es lo que hay que hacer en estas curvas, si hay alguna otra recomendación para hacer más seguro el recorrido, pues que lo tomemos en cuenta”, prometió.