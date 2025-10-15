191 comunidades siguen aisladas por lluvias; Sedena implementa puentes aéreos

Implementan puentes áereos
Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, informó que se habilitaron tres puentes aéreos en Hidalgo, el estado con el mayor número de localidades "aisladas".
“Me trasladé al área serrana de Hidalgo, donde se encuentra el mayor número de comunidades aisladas con el fin de recabar información de la las población de estas comunidades y con base a eso se determinó establecer tres puentes aéreos”, detalló.
De acuerdo con la Defensa, en estos puentes aéreos participan 21 helicópteros y se estableció una base principal en el aeropuerto de Pachuca y dos bases logísticas avanzadas en las localidades de Zimapán y Zacualtipán, las cuales tienen la capacidad de trasladar al día 4,872 despensas, para beneficiar a 19,488 personas afectadas por las lluvias.
Hasta ahora se han censado 13,377 viviendas por parte de la Secretaría de Bienestar.
La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró sus criticas al extinto Fideicomiso Fonden, al asegurar que era un mecanismo burocrático que se utilizó para incurrir en prácticas de corrupción.
Subrayó que el gobierno cuenta con 19,000 millones de pesos para atender la emergencia.