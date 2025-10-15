191 comunidades siguen aisladas por lluvias; Sedena implementa puentes aéreos

"Tenemos en total 111 municipios afectados, 69 prioritarios y localidades incomunicadas 191", dijo al presentar un balance en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La entidad con más localidades incomunicadas es Hidalgo con 111, así como 28 municipios afectados.

En Veracruz persisten 46 comunidades incomunicadas y 40 municipios afectados; en Puebla 29 localidades incomunicadas y 23 municipios afectados; en Querétaro tres sitios incomunicados y ocho municipios afectados; y en San Luis Potosí dos localidades incomunicadas y 12 municipios afectados.

El secretario explicó que en la red federal de carreteras hubo 132 interrupciones, de las que ya fueron atendidas 130 y dos más están en proceso. En la red estatal hubo 367 incidencias ,de las que 161 ya fueron atendidas.

Hasta ahora, el saldo por las lluvias es de 66 personas fallecidas (una víctima más que ayer) y 75 personas no localizadas.