Sheinbaum: "Fonden es igual a corrupción"; hay 19,000 mdp para emergencias, dice

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Fondo para la Atención de Emergencias operaba con reglas excesivas y corrupción.
mar 14 octubre 2025 10:24 AM
La presidenta afirmó que con el Fonden los recursos para las emergencias tardaban en ser entregados a quienes los requerían. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la desaparición del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden), el cual, aseguró operaba con “reglas burocráticas excesivas” y era sinónimo de corrupción.

“A parte de la burocracia, la corruptela que había ahí ¡por Dios! Quien defiende el Fonden, es como defender la corrupción, así tal cual: Fonden igual a corrupción. Entonces todos aquellos que dicen y ‘el fonden desapareció’, lo que tienen es una nostalgia terrible por aquel recurso que manejaban unos cuantos para beneficio de unos cuantos”, aseguró en su conferencia matutina.

En el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador el Fonden desapareció al igual que lo hicieron otros 109 difeicomisos en 2020. Un año después la Secretaría de Hacienda y Crédito Público oficializó la extinción.

El exmandatario justificó la desaparición del Fondo al considerar que era utilizado como la “caja chica” de varios funcionarios.

En su conferencia de este martes, la presidenta Sheinbaum explicó que sin el Fonden, su gobierno tiene 19,000 millones de pesos para atender la emergencia, de los que hasta ahora se han utilizado 3,000 millones.

“Hay recursos suficientes para poder atender la emergencia. ¿Qué diferencia hay con el Fonden? El Fonden tenía regla burocráticas excesivas para poder utilizar los recurso. En este caso no, es transparente el uso de los recursos eso sí, sin corrupción pero de manera expedita”, dijo.

Comentó que en las inundaciones del Estado de México y Ciudad de México se entregaron cinco días después los apoyos, pero si hubiera sido a través del Fonden, hubiera tardado más por el exceso de reglas con el que operaba el Fondo.

Una vez que pase la emergencia en el país por las lluvias, la presidenta ofreció presentar en la conferencia matutina algunos casos polémicos del Fonden.

