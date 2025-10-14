Sheinbaum: "Fonden es igual a corrupción"; hay 19,000 mdp para emergencias, dice

En el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador el Fonden desapareció al igual que lo hicieron otros 109 difeicomisos en 2020. Un año después la Secretaría de Hacienda y Crédito Público oficializó la extinción.

El exmandatario justificó la desaparición del Fondo al considerar que era utilizado como la “caja chica” de varios funcionarios.

En su conferencia de este martes, la presidenta Sheinbaum explicó que sin el Fonden, su gobierno tiene 19,000 millones de pesos para atender la emergencia, de los que hasta ahora se han utilizado 3,000 millones.

“Hay recursos suficientes para poder atender la emergencia. ¿Qué diferencia hay con el Fonden? El Fonden tenía regla burocráticas excesivas para poder utilizar los recurso. En este caso no, es transparente el uso de los recursos eso sí, sin corrupción pero de manera expedita”, dijo.

Comentó que en las inundaciones del Estado de México y Ciudad de México se entregaron cinco días después los apoyos, pero si hubiera sido a través del Fonden, hubiera tardado más por el exceso de reglas con el que operaba el Fondo.

Una vez que pase la emergencia en el país por las lluvias, la presidenta ofreció presentar en la conferencia matutina algunos casos polémicos del Fonden.