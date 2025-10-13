Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Lluvias torrenciales dejan 64 muertos y 65 desaparecidos en cuatro estados

Laura Velázquez, coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que los decesos y desapariciones se registraron en Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro.
lun 13 octubre 2025 08:28 AM
Puente Aéreo Álamo
Las lluvias de entre el 6 y 9 de octubre dejaron 65 personas muertas en cuatro estados. (Foto: Alan Scholes/Cuartoscuro.)

Las lluvias que se registraron entre el 6 y 9 de octubre en Veracruz, Puebla, Hidalgo y Quéretaro dejaron, hasta el momento, 64 personas fallecidas y 65 más desaparecidas.

Laura Velázquez, coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que fueron cinco entidades del país en las que se registraron las mayores precipitaciones y de ellas, solo en una no se registraron decesos.

Publicidad

En Veracruz, 29 personas murieron y 18 más se reportan como desaparecidas. En total 40 municipios resultaron con afectaciones, de los que 22 presentan más daños como son Poza Rica, Espinal, Gutiérrez Zamora y Tecolutla.

En Puebla, se reporta la muerte de 13 personas y cuatro desaparecidas. De los 23 municipios afectados, 17 presentan más afectaciones como son Tlapacoya, Tlacuilotepec, Naupan y Venustiano Carranza.

En Hidalgo, se reportan 21 personas fallecidas y 43 más desaparecidas. En esta entidad, 28 municipios presenta afectaciones, de los que 23 son los que tienen más daños, enre ellos, Huasca de Ocampo, Lolotia, Metzitilán, y Huautla.

Te recomendamos:

¿Cuándo empiezan las lluvias 2025? Fecha de la temporada de ciclones en México
Estados

Temporada de lluvias y ciclones en México 2025, ¿cuándo empieza?

En Querétaro, se reporta la muerte de una persona y ocho municipios afectados, de ellos, Pinal de Amoles y San Joaquín tienen las mayores afectaciones.

San Luis Potosí también presentó fuertes lluvias que ocasionaron afectaciones en 12 municipios. En esta entidad, no se reportan fallecidos ni personas desaparecidas.

Laura Velázquez informó que a través del 079 se puede reportar a cualquier persona que esté desaparecida.

Publicidad

Plan DN-III-E despliega 7,000 elementos

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, informó que para apoyar a la población afectada por las lluvias, se activó el Plan DN-III-E en cinco estados, para lo que se desplegaron 7,347 elementos.

Además se desplegado siete aeronaves dos cocinas móviles, tres plantas potabilizadoras, 31 carros de volteo, 11 lanchas, 16 drones, así como más de 10 células médicas.

Jesús Antonio Esteva , secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informó que las lluvias dejaron 132 interrupciones en carreteras de cinco estados, sin embargo, ya fueron atendidas 130.

600 brigadas levantarán censo de afectados

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que desde este lunes se iniciará con el levantamiento del censo para cuantificar los daños, para lo que 600 brigadas con 3,000 servidores de la nación vitarán las casas de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

“Van a participar 600 brigadas de las de bienestar con 3,000 servidores de la nación que ya están en los cinco estados de la República”, indicó.

Te puede interesar:

Shienbaum acude a Puebla
México

Sheinbaum recorre estados afectados por lluvias torrenciales

La funcionaria explicó que en el censo se preguntarán datos personales, daños y pérdidas como parte de las lluvias, mobiliario con el que cuenta la vivienda, datos y propiedad del inmueble.

Se les entregará un cintillo como comprobante de que la vivienda ya fue censada y deben conservarlo porque es importante para la entrega de apoyos.

“Esta misma semana se entregará el primer apoyo vamos a censar y hacia el final de la semana vamos a empezar a entregar los apoyos como lo hicimos en las recientes lluvias”, destacó.

Publicidad

Hasta 100,000 viviendas afectadas por lluvias

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se estima que las lluvias ocasionaron afectaciones a 100,000 viviendas.

“Ayer hacíamos una estimación, pero esa estimación, que pudieran ser 100,000 viviendas afectadas en los cinco estados de la República y en todos los casos va a haber el apoyo. ¿Cómo hicimos esta estimación?, de acuerdo al número de viviendas que hay en cada en cada municipio afectado”, indicó.

Conoce más:

Limpieza Inundaciones Nezahualcóyotl
presidencia

Sheinbaum visita Neza tras inundaciones; “nadie quedará desamparado”, dice

La presidenta informó que esta semana visitará las entidades que resultaron con más afectaciones.

“El día de hoy me traslado de aquí a Hidalgo y a Querétaro. En la semana visitaré San Luis Potosí también regresaré al norte de Veracruz, particularmente Poza Rica y Álamos o las ciudades con más población que están más afectadas”, detalló.

En su visita a Veracruz, la presidenta recibió reclamos de pobladores de Veracruz que resultaron afectados por las lluvias. En respuesta, Sheinbaum pidió paciencia.

Tags

Lluvias conferencia mañanera Claudia Sheinbaum

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad