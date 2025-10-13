Lluvias torrenciales dejan 64 muertos y 65 desaparecidos en cuatro estados

Plan DN-III-E despliega 7,000 elementos

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, informó que para apoyar a la población afectada por las lluvias, se activó el Plan DN-III-E en cinco estados, para lo que se desplegaron 7,347 elementos.

Además se desplegado siete aeronaves dos cocinas móviles, tres plantas potabilizadoras, 31 carros de volteo, 11 lanchas, 16 drones, así como más de 10 células médicas.

Jesús Antonio Esteva , secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informó que las lluvias dejaron 132 interrupciones en carreteras de cinco estados, sin embargo, ya fueron atendidas 130.

600 brigadas levantarán censo de afectados

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que desde este lunes se iniciará con el levantamiento del censo para cuantificar los daños, para lo que 600 brigadas con 3,000 servidores de la nación vitarán las casas de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

“Van a participar 600 brigadas de las de bienestar con 3,000 servidores de la nación que ya están en los cinco estados de la República”, indicó.

La funcionaria explicó que en el censo se preguntarán datos personales, daños y pérdidas como parte de las lluvias, mobiliario con el que cuenta la vivienda, datos y propiedad del inmueble.

Se les entregará un cintillo como comprobante de que la vivienda ya fue censada y deben conservarlo porque es importante para la entrega de apoyos.

“Esta misma semana se entregará el primer apoyo vamos a censar y hacia el final de la semana vamos a empezar a entregar los apoyos como lo hicimos en las recientes lluvias”, destacó.