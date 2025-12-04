“¡Qué viva México!”, dirá Sheinbaum a Trump en su primer encuentro

Previo al evento, la presidenta sostendrá un encuentro privado con Donald Trump, el cual, informó este miércoles, será breve.

“Todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión —digo pequeña porque es de corto tiempo, por los tiempos del evento— con el presidente Trump y otra con el primer ministro Carney”, explicó esta mañana.

Éste será el primer encuentro entre la presidenta y su homólogo de Estados Unidos, con quien a poco más de un año de su segunda victoria como presidente, ha sostenido alrededor de 10 llamadas telefónicas para tocar temas relacionados, en su mayoría, con aranceles.

En junio pasado, ambos mandatarios tendrían un encuentro presencial en la Cumbre del G7 realizada en Canadá, sin embargo, Trump se retiró anticipadamente por lo que se canceló.

En su mañanera de este jueves, la presidenta comentó que uno de los temas que prevé abordar es el comercial.

“Digamos que tenemos el pendiente del tema comercial… Va a ser una reunión muy breve, pero el objetivo es ver hacia dónde, cómo seguimos trabajando juntos”, dijo.

Ante las intervenciones que ha tenido el Gobierno de EU en Venezuela en las últimas semanas, la presidenta comentó que en el caso de México, se le ha planteado a Trump que debe haber respeto a la soberanía de ambas naciones.

“Nosotros creemos que deben respetarse las leyes internacionales y la soberanía de los pueblos y su autodeterminación. He tenido oportunidad de ―cuando hemos hablado por teléfono― decírselo, que México siempre va a estar por la construcción pacífica, la salida pacífica de cualquier conflicto, de cualquier problema”, indicó Sheinbaum.