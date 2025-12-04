Publicidad

presidencia

“¡Qué viva México!”, dirá Sheinbaum a Trump en su primer encuentro

La presidenta Claudia Sheinbaum sostendrá una breve reunión con su homólogo en Estados Unidos previo a asistir al sorteo del Mundial 2026.
jue 04 diciembre 2025 05:05 PM
El encuentro entre ambos mandatarios se realizará en Washington, Estados Unidos. (Fotos: Presidencia de México/Embajada de Estados Unidos.)

En su primer encuentro presencial con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que le dirá: “¡Qué Viva México!”.

La tarde de este jueves, la presidenta viajará a bordo de una aeronave de las Fuerzas Armadas hacia Washington, Estados Unidos. El motivo de su viaje es asistir al sorteo de la FIFA 2026, en donde se conocerán cómo quedan integrados los grupos de las 48 selecciones que participarán en el Mundial de Futbol.

Previo al evento, la presidenta sostendrá un encuentro privado con Donald Trump, el cual, informó este miércoles, será breve.

“Todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión —digo pequeña porque es de corto tiempo, por los tiempos del evento— con el presidente Trump y otra con el primer ministro Carney”, explicó esta mañana.

Éste será el primer encuentro entre la presidenta y su homólogo de Estados Unidos, con quien a poco más de un año de su segunda victoria como presidente, ha sostenido alrededor de 10 llamadas telefónicas para tocar temas relacionados, en su mayoría, con aranceles.

En junio pasado, ambos mandatarios tendrían un encuentro presencial en la Cumbre del G7 realizada en Canadá, sin embargo, Trump se retiró anticipadamente por lo que se canceló.

En su mañanera de este jueves, la presidenta comentó que uno de los temas que prevé abordar es el comercial.

“Digamos que tenemos el pendiente del tema comercial… Va a ser una reunión muy breve, pero el objetivo es ver hacia dónde, cómo seguimos trabajando juntos”, dijo.


Ante las intervenciones que ha tenido el Gobierno de EU en Venezuela en las últimas semanas, la presidenta comentó que en el caso de México, se le ha planteado a Trump que debe haber respeto a la soberanía de ambas naciones.

“Nosotros creemos que deben respetarse las leyes internacionales y la soberanía de los pueblos y su autodeterminación. He tenido oportunidad de ―cuando hemos hablado por teléfono― decírselo, que México siempre va a estar por la construcción pacífica, la salida pacífica de cualquier conflicto, de cualquier problema”, indicó Sheinbaum.

