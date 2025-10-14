Publicidad

presidencia

"Ruin" buscar culpables por lluvias, acusa Sheinbaum; “nadie quedará desamparado”

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que desde el primer momento en que se registró la emergencia, los gobernadores de los cinco estados actuaron.
mar 14 octubre 2025 10:08 AM
Sheinbaum-lluvias-ruin-culpables.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los cinco gobernadores de los estados afectados por la lluvia han actuado desde el primer momento de la emergencia. (Foto: Presidencia de la República.)

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró como “ruin” que se busquen culpables por los daños y más de 60 muertos que ocasionaron las lluvias en Puebla, Hidalgo, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí, entidades en las que, dijo, nadie quedará desamparado.

“Es ruin, es ruin esta búsqueda de culpables, este zopiloteo de algunos conductores, periodistas, comentócroatas y algunos medios. Creo que en todo ser humano si tiene un poco de corazón, todos tenemos corazón, pero en sentido figurado, lo que busca es apoyar pero esta idea de ‘vamos a buscar qué no hizo el gobernador de Querétaro’, ‘qué fue lo que le faltó a la gobernadora de Veracruz’…todos los gobernadores actuaron desde el primer momento”, planteó la presidenta.

Las lluvias torrenciales registradas entre el 6 y el 9 de octubre generaron afectaciones en Puebla, Hidalgo, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí, entre ellas 65 decesos y 64 personas desapariciones. El gobierno federal realiza un censo para cuantificar los daños, pero se estima que hasta 100,000 viviendas pudieran presentar daños.

Desde el domingo pasado, la presidenta ha realizado recorridos por las zonas afectadas. Ya estuvo en Puebla, Veracruz, Querétaro e Hidalgo.

En su conferencia de prensa de este martes, expuso que más allá de la solidaridad y empatía con los afectados, su labor como presidenta es la coordinación de las labores para atender a los afectados.

Defendió el actuar de los gobernadores luego de que en algunos estados como Veracruz, los habitantes aseguran que no se les alertó por la llegada de la lluvia.

“Desde las propias áreas de protección civil de los municipios de los gobiernos alertando desde la noche que iba a haber crecimiento del río porque no se conocía previamente esta circunstancia. Difícilmente pudo haberse previsto la cantidad de lluvia que iba a caer en esta zona, yo creo que lo más importante es que están actuando los cinco gobernadores”, indicó.

Sheinbaum adelantó que el miércoles sostendrá una reunión con el empresario Francisco Cervantes, quien ha manifestado su disposición a apoyar a los afectados por las lluvias.

“Se van a ir dando los apoyos, no vamos a esperar. El día de ayer hablé con la iniciativa privada, con Francisco Cervantes, va a haber una reunión mañana, voy a buscar personalmente a reunirme con ellos porque nos han hablado de que quieren apoyar entonces él estamos pidiendo apoyo en despensas", detalló.

La presidenta informó que después de pasada la emergencia, se prevén apoyos para comercios que pudieron resultar afectados en los cinco estados y aseguró que nadie que haya resultado afectado, quedará desamparado.

“Obviamente quisiéramos que todo esto fuera más rápido pero está llegando equipo, está llegando apoyo y no se va a dejar desamparado a nadie, a todo el mundo se le va a apoyar y hay protocolos para atención de emergencia y después la reconstrucción y después evidentemente pues toda la revisión de los protocolos de actuación ¿que funcionó?, ¿qué es lo que necesitamos mejorar?”, indicó.

