"Ruin" buscar culpables por lluvias, acusa Sheinbaum; “nadie quedará desamparado”

Las lluvias torrenciales registradas entre el 6 y el 9 de octubre generaron afectaciones en Puebla, Hidalgo, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí, entre ellas 65 decesos y 64 personas desapariciones. El gobierno federal realiza un censo para cuantificar los daños, pero se estima que hasta 100,000 viviendas pudieran presentar daños.

Desde el domingo pasado, la presidenta ha realizado recorridos por las zonas afectadas. Ya estuvo en Puebla, Veracruz, Querétaro e Hidalgo.

En su conferencia de prensa de este martes, expuso que más allá de la solidaridad y empatía con los afectados, su labor como presidenta es la coordinación de las labores para atender a los afectados.

Defendió el actuar de los gobernadores luego de que en algunos estados como Veracruz, los habitantes aseguran que no se les alertó por la llegada de la lluvia.

“Desde las propias áreas de protección civil de los municipios de los gobiernos alertando desde la noche que iba a haber crecimiento del río porque no se conocía previamente esta circunstancia. Difícilmente pudo haberse previsto la cantidad de lluvia que iba a caer en esta zona, yo creo que lo más importante es que están actuando los cinco gobernadores”, indicó.