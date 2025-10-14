"Ruin" buscar culpables por lluvias, acusa Sheinbaum; “nadie quedará desamparado”

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró como “ruin” que se busquen culpables por los daños y más de 60 muertos que ocasionaron las lluvias en Puebla, Hidalgo, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí, entidades en las que, dijo, nadie quedará desamparado.
“Es ruin, es ruin esta búsqueda de culpables, este zopiloteo de algunos conductores, periodistas, comentócroatas y algunos medios. Creo que en todo ser humano si tiene un poco de corazón, todos tenemos corazón, pero en sentido figurado, lo que busca es apoyar pero esta idea de ‘vamos a buscar qué no hizo el gobernador de Querétaro’, ‘qué fue lo que le faltó a la gobernadora de Veracruz’…todos los gobernadores actuaron desde el primer momento”, planteó la presidenta.