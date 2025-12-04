Publicidad

Sheinbaum celebra llegada de Ernestina Godoy a la FGR: es bueno para el país

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que espera que, con la llegada de Ernestina Godoy a la FGR, haya más coordinación con el gabinete de seguridad y las fiscalías locales.
jue 04 diciembre 2025 10:23 AM
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó a Ernestina Godoy como una mujer honesta y profesional. (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la elección de Ernestina Godoy como fiscal general de la República. Aseveró que es una mujer honesta y profesional y que habrá más coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública.

“Como lo dije el otro día, es honesta, una gran profesional de su trabajo, es decir, lo hace con profesionalismo, con mucha integridad y conoce ya el tema porque fue fiscal general en la Ciudad de México. Entonces yo creo que va a ser muy bueno para el país esta aprobación”, señaló.

En su conferencia de prensa, la presidenta celebró que Godoy haya sido electa con 97 votos de los senadores.

“Me dio gusto también que recibió mucha aprobación, fueron 97 votos en el Senado y va a haber mucha más coordinación ahora entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía, la Guardia Nacional”, destacó.

Sheinbaum dijo que, con la llegada de Godoy, se fortalezca la relación con las fiscalías de los estados para trabajar de forma conjunta a favor de la pacificación del país.

Similar a lo que sucedía con el exfiscal Alejandro Gertz Manero, la presidenta confió en que con Godoy se mantenga la presencia del fiscal en algunas reuniones con el gabinete seguridad.

“No lo hemos platicado con Ernestina, depende de ella cuántas veces quiera venir al gabinete. Nos importa mucho que si no viene ella pues haya un representante de la fiscalía, como ocurría con el doctor Gertz, para los casos que se ven permanentemente en el gabinete”, indicó.

La presidenta rechazó que por ser autónoma la Fiscalía no pueda haber algún tipo de coordinación, la cual es fundamental para trabajar la paz.

“La autonomía no quiere decir que no haya coordinación. La autonomía quiere decir que el ejecutivo no influye en las decisiones de la Fiscalía General de la República, pero queremos coordinación para garantizar la paz y la seguridad en el país que es fundamental”, refirió.

