Primer año de gobierno de Sheinbaum: entre las sombras de AMLO y las presiones de Trump

Migrantes y fentanilo

Para atender las demandas de Estados Unidos, México tuvo que desplegar elementos de seguridad en la frontera y arrancar una estrategia más frontal para contener el flujo migratorio y el tráfico del opioide sintético.

En los primeros meses del gobierno de Trump, gracias al endurecimiento de las medidas en ambos lados de la frontera, se redujo al mínimo el flujo de migrantes irregulares.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EU, en agosto se reportó la detención de 9,740 migrantes en la frontera con México. Lejos quedó la cifra de diciembre de 2024 (el último mes completo del gobierno de Joe Biden), cuando sumaron 96,037 detenciones de migrantes.

De acuerdo con ambos gobiernos el tráfico de fentanilo también disminuyó. De los 899 kilos incautados en octubre del 2024 se pasó a 307 kilos el pasado agosto.

Con Sheinbaum, México también regresó al escenario internacional. En su primer año, la mandataria realizó tres viajes al extranjero: a la Cumbre del G20 en Brasil, al G-7 en Canadá y a Guatemala.

La presidenta Claudia Sheinbaum participó en la Cumbre del G7 tras ser invitada por el primer ministro Mark Carney. (Foto: Presidencia de México.)

Seguridad y combate a la corrupción

Uno de los giros más notables con respecto al gobierno de López Obrador es en la estrategia de seguridad y en especial en combate más frontal a los cárteles, ahora considerados terroristas por Estados Unidos y con lo que prácticamente quedó atrás la política de “abrazos y no balazos".

En esta materia el hombre fuerte es Omar García Harfuch, quien encabeza el Gabinete de Seguridad, junto a los titulares del Ejército, la Marina y la Fiscalía General de la República.

Aunque ya no tiene bajo su cargo la Guardia Nacional —que ya está adscrita a las Fuerzas Armadas— la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que encabeza, quedó muy fortalecida con diversas reformas constitucionales que se aprobaron en el Congreso, con las que se refuerzan la inteligencia y la investigación.

Al frente de la estrategia de seguridad está Omar García Harfuch, un antiguo colaborador de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro.)

En seguridad, el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha detenido a 32,424 presuntos delincuentes pero también ha colaborado con Estados Unidos.

En febrero se enviaron a 29 delincuentes de alto perfil y en agosto a otros 26 que eran reclamados por la justicia estadounidense. Entre ellos están Rafael Caro Quintero, Abigael González Valencia, líder de “Los Cuinis”, Servando Gómez “La Tuta” y a Miguel y Omar Treviño Morales, exlíderes de Los Zetas.

Entre los desafíos que Sheinbaum enfrentó en su primer año resalta la crisis de violencia en algunos estados y la “guerra interna” que atraviesa Sinaloa por la disputa entre "Chapitos" y "Mayitos".

Con su estrategia de seguridad, la exjefa de gobierno de la CDMX consiguió una reducción estadística del homicidio.

Sin embargo, expertos como Armando Vargas, coordinador de seguridad en la organización México Evalúa, advierten que puede haber una reclasificación en el delito.

Es preocupante la narrativa de supuesta reducción cuando en realidad en el territorio la violencia continúa recrudeciéndose”. Armando Vargas, coordinador de seguridad en México Evalúa.

El combate al huachicol también es una prioridad para el gobierno de la presidenta Sheinbaum. De acuerdo con cifras oficiales, en tan solo ocho meses de gobierno, la administración actual decomisó casi 70 millones de litros de hidrocarburos de procedencia ilícita, un volumen que contrasta con los 46 millones asegurados durante todo el sexenio de López Obrador.

Pero en las últimas semanas el “huachicol fiscal” ha estado en el centro del debate luego de que se revelara una red que involucra a empresarios, delincuentes, funcionarios de aduanas y a miembros de la Secretaría de Marina.

El domingo 7 de septiembre el secretario de Seguridad informó sobre la detención de 14 presuntos involucrados con una red dedicada a la importación y venta ilícita de hidrocarburos evadiendo impuestos, entre ellos Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante de la Marina y sobrino político de Rafael Ojeda, extitular de la Semar en el gobierno de López Obrador.

“Hoy la política de seguridad responde a las presiones arancelarias del presidente Donald Trump, que ha hecho de la seguridad el principal argumento a través del despliegue de las fuerzas federales y un combate frontal al crimen organizado que se observa en un número importante de detenciones, de decomisos de armas y de drogas y también de deportaciones”, explica Vargas.

Esos resultados no solo son destacados por el gobierno de Sheinbaum, también son reconocidos por la administración de Donald Trump.