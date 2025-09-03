Menos homicidios y más apoyos, Sheinbaum supera a AMLO en su primer informe

Disminución de homicidios

En el primer informe de Sheinbaum se reporta una ligera disminución en los homicidios dolosos, con un promedio mensual de 2,014. Mientras que con López Obrador fueron 2,879 cada mes.

Otro dato clave en materia de seguridad es el decomiso de fentanilo, la droga que ha enfrentado a México y Estados Unidos. Aquí también la presidenta aventajó a su antecesor. En esta gestión se reportan 1,424 kilogramos incautados, mientras que en el primer informe de López Obrador no se reportó uno solo. Además, el término solo fue mencionado en una ocasión.

Contrastan en presupuesto y becas educativas

Sheinbaum ha dicho que quiere ser recordada como la presidenta de la educación, pero en la primera etapa de su gobierno cayó ligeramente el presupuesto del sector. El gasto federal en educación ascendió a 1,131 millones de pesos frente a los 1,453 millones reportados por López Obrador.

Sin embargo, el número de becas para estudiantes de educación básica creció con Sheinbaum. Durante el ciclo escolar 2024-2025, en la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina se ejercieron 58,712 millones de pesos para la entrega de becas a 7.1 millones de familias.

Con el expresidente, 3.7 millones de hogares recibieron apoyos del Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, en el que se invirtieron 13,000 millones de pesos.

Sheinbaum retomó las becas para estudiar en el extranjero, criticadas en su momento por López Obrador, con 72,771. También reportó un incremento de 193% a los apoyos para proyectos de investigación científica.

En Comitán, Chiapas, la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró una Universidad Rosario Castellanos en marzo de 2025. (Foto: Especial)

Las dos administraciones comparten algo en común: la creación de nuevas universidades. López Obrador presumió la construcción de 100 sedes de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, con 39,170 alumnos inscritos hasta 2019.

Sheinbaum puso en marcha la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que hasta junio de este año contaba con una matrícula acumulada de 57,441 estudiantes de educación superior y posgrado.

Otros dos campus de la universidad se construyen en el Estado de México. La presidenta anunció que la meta es edificar unidades en todas las entidades federativas.

Hay otros cambios en la política educativa. En su primer informe, López Obrador celebró su reforma educativa de mayo de 2019, que creó la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm). Ahora, en su propio informe, Sheinbaum retoma su promesa de realizar consultas a la comunidad docente para eliminar ese organismo, como demanda el magisterio.