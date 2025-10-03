Publicidad

presidencia

Primer "Viernes Muy Mexicano" sumó la participación de 23,335 negocios

En la mañanera, Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servytur, presentó los resultados de esta iniciativa que busca fortalecer el consumo interno y que se replicará el 31 de octubre.
vie 03 octubre 2025 09:42 AM
Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), presentó los resultados del primer Viernes Muy Mexicano, (Foto: Especial)

El Gobierno de México informó que la primera edición del programa “Viernes Muy Mexicano”, realizada el 26 de septiembre, reunió la participación de 23,335 negocios familiares en todo el país.

Durante la conferencia mañanera, Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servytur, destacó que se distribuyeron 250,000 engomados oficiales, se realizaron activaciones en 18 estados y hubo presencia en las 32 entidades federativas.

Entre los estados con mayor número de registros estuvieron Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, Puebla y Ciudad de México, mientras que los municipios con más promociones fueron Ciudad Victoria, León, Puebla, Campeche y Puerto Vallarta.

Octavio de la Torre informó que, por sectores, los restaurantes y cafeterías concentraron tres de cada 10 registros, seguidos de ferreterías y materiales de construcción (2 de cada 10), y servicios de belleza y salud (1 de cada 10).

“Este esfuerzo refleja la fuerza del comercio, los servicios y el turismo trabajando juntos por el mercado interno. Cada viernes que acercamos a la gente con su negocio familiar, gana el empleo local, la formalidad y la comunidad”, dijo De la Torre.

Gobernadores de entidades como Tlaxcala, Colima, Hidalgo, Puebla, Nayarit, Campeche, Baja California, Quintana Roo y Guanajuato acompañaron el arranque con primeras compras, ruedas de prensa y actividades locales.

En la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que el programa está alineado con el Plan México para fortalecer el mercado interno y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que representan el 99.2% de las compañías del país.

Las gobernadoras como Mara Lezama (Quintana Roo) y Marina del Pilar Ávila (Baja California) resaltaron -en enlaces remotos- que miles de negocios locales se sumaron en sus estados. En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta destacó que el programa impulsó productos como café, bicicletas y calzado poblano.

El distintivo oficial “Aquí se vive un viernes muy mexicano” y el portal viernesmuymexicano.com.mx permiten identificar a los comercios participantes y facilitan la inscripción de nuevos negocios.

La segunda edición del programa se llevará a cabo el viernes 31 de octubre, con la expectativa de aumentar la participación y consolidar esta estrategia de apoyo al consumo local.

Aunque en la conferencia mañanera no se precisó la derrama económica que esta iniciativa generó, en entrevista para El Heraldo, Octavio de la Torre, estimó que se generó una derrama de 12,000 millones de pesos en todo el país.

“Consideramos que superamos los 12,000 millones de pesos en todo el país, en cuanto a derrama, pero el principal impacto fue el de la conciencia de consumir en la economía local, la que se conoce como de barrio, el negocio familiar en físico tiene mucho empuje, con entre 68 y 69 por ciento”, dijo.

Economía Claudia Sheinbaum

