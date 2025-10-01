Sheinbaum va por eliminar fuero a legisladores con reforma electoral

En su conferencia matutina la presidenta fue cuestionada sobre las polémicas en las que está involucrado Adán Augusto López Hernández y, si a pesar de ello, debería mantenerse en la coordinación de los senadores de Morena, a lo que respondió que esa es una decisión de los legisladores.

“Orgullosamente estamos en un México distinto, a pesar de todo lo que dicen nuestros opositores de que estamos en el autoritarismo, yo soy democrática y actúo democráticamente en las responsabilidades que me toca, entonces, si hay una prueba, adelante”, indicó.

La mandataria federal afirmó que, así sea Adán Augusto López Hernández o cualquier otro funcionario, si hay pruebas es responsabilidad de la Fiscalía investigarlo.

“En el caso de Adán, en cualquier otro caso, quien esté involucrado en un acto ilícito, tiene que responsabilizarse frente a la fiscalía”, indicó.