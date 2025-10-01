Publicidad

Sheinbaum va por eliminar fuero a legisladores con reforma electoral

La presidenta Sheinbaum afirmó que, así como el titular del Ejecutivo no tiene fuero, los senadores y los diputados tampoco deberían tenerlo, por lo que hará esa propuesta en la reforma electoral.
mié 01 octubre 2025 09:31 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que hará su propuesta por escrito a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que propondrá que, en la iniciativa de reforma electoral, se incluya la eliminación del fuero constitucional para diputados y senadores.

“Mi opinión, que la voy a hacer por escrito a la comisión (presidencial de la reforma electoral), es que no haya fuero. ¿Por qué tiene que haber fuero? Eso es del pasado, la presidenta no tiene fuero, también los diputados y senadores no tienen que tener fuero”, comentó.

En su conferencia matutina la presidenta fue cuestionada sobre las polémicas en las que está involucrado Adán Augusto López Hernández y, si a pesar de ello, debería mantenerse en la coordinación de los senadores de Morena, a lo que respondió que esa es una decisión de los legisladores.

“Orgullosamente estamos en un México distinto, a pesar de todo lo que dicen nuestros opositores de que estamos en el autoritarismo, yo soy democrática y actúo democráticamente en las responsabilidades que me toca, entonces, si hay una prueba, adelante”, indicó.

La mandataria federal afirmó que, así sea Adán Augusto López Hernández o cualquier otro funcionario, si hay pruebas es responsabilidad de la Fiscalía investigarlo.

“En el caso de Adán, en cualquier otro caso, quien esté involucrado en un acto ilícito, tiene que responsabilizarse frente a la fiscalía”, indicó.

La presidenta recalcó que, a pesar de las críticas de la oposición, desde los gobiernos de Morena se tomaron las medidas para frenar actos deshonestos.

Por ejemplo, dijo, en el caso de Hernán Bermúdez y sus vínculos con la organización criminal “La Barredora” fue el expresidente Andrés Manuel López Obrador quien pidió la destitución del funcionario.

“En 2024 se le destituye y a partir de ahí empiezan una serie de investigaciones que culminan posteriormente, pero la denuncia viene de Tabasco”, comentó.

Resaltó que, desde hace semanas, López Hernández manifestó su disposición de presentarse ante la autoridad si así se requiere.

La presidenta rechazó que el mensaje de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, respecto a que “si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley asumirá las consecuencias, trátese de quien se trate”, tenga como dedicatoria a Adán Augusto López.

“No tiene nada que ver nada, nosotros no establecemos relación de contubernio con nadie. Cuando hay pruebas se procede”, dijo.

