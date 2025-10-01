Sheinbaum va por eliminar fuero a legisladores con reforma electoral

La presidenta recalcó que, a pesar de las críticas de la oposición, desde los gobiernos de Morena se tomaron las medidas para frenar actos deshonestos.
Por ejemplo, dijo, en el caso de Hernán Bermúdez y sus vínculos con la organización criminal “La Barredora” fue el expresidente Andrés Manuel López Obrador quien pidió la destitución del funcionario.
“En 2024 se le destituye y a partir de ahí empiezan una serie de investigaciones que culminan posteriormente, pero la denuncia viene de Tabasco”, comentó.
Resaltó que, desde hace semanas, López Hernández manifestó su disposición de presentarse ante la autoridad si así se requiere.
La presidenta rechazó que el mensaje de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, respecto a que “si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley asumirá las consecuencias, trátese de quien se trate”, tenga como dedicatoria a Adán Augusto López.
“No tiene nada que ver nada, nosotros no establecemos relación de contubernio con nadie. Cuando hay pruebas se procede”, dijo.