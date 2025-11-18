Trump vacía la frontera: 2025 cierra como el de menos detenciones en 50 años

Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 (año fiscal), el número de encuentros con migrantes se redujo en 80% al pasar de 2.1 millones a 443,671 en la frontera compartida entre Estados Unidos y México.

De los 12 meses que componen el año fiscal, cuatro correspondieron al gobierno de Joe Biden en donde se registraron 357,977 encuentros, que representan el 81% del año 2025. En los ocho meses de la administración de Trump fueron 85,694, es decir el 19%.

Previo a su regreso a la Casa Blanca, Trump endureció su discurso contra la migración y desde sus primeros minutos firmó órdenes ejecutivas contra lo que consideraba una “invasión”, entre ellas la eliminación de programas que utilizan recursos federales a favor de personas no estadounidenses, declarar emergencia en la frontera sur, y ordenó proteger al pueblo americano contra la invasión.

José María Ramos, profesor-investigador del Colegio de la Frontera Norte, explica que las medidas tomadas por el gobierno de Trump han desincentivado el flujo migratorio.

“En la administración de Biden había un gran incentivo para las migraciones no solamente centroamericanas y mexicanas, sino a nivel global, sobre todo latinoamericanas, sin embargo, con Trump ha habido un fortalecimiento del control migratorio y de manera adicional se ha presentado la contención que en los primeros meses del año promovió el gobierno mexicano”, comenta.

Trump acusó al gobierno de Biden de causar un “baño de sangre” al permitir la llegada de migrantes irregulares a Estados Unidos, el cual terminaría en su segundo mandato.

El "muro invisible" de México

Sin embargo, México también ha contribuido a frenar el flujo migratorio. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum desplegó desde el 5 de febrero (16 días después del inicio del cuatrienio de Trump), 10,000 elementos de las Fuerzas Armadas. El despliegue se dio luego de que el mandatario estadounidense amenazara con impusiera aranceles a México.

Sostuvimos una buena conversación con el presidente Trump con mucho respeto a nuestra relación y la soberanía; llegamos a una serie de acuerdos:



1.México reforzará la frontera norte con 10 mil elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata, para evitar el tráfico de drogas… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 3, 2025

Miguel Ángel Corona, catedrático e investigador de la Universidad Ibero campus Puebla, explica que el despliegue de seguridad de México ha contribuido a alzar una especie de muro para contener la migración irregular.

“Si nos referimos a los flujos migratorios que vienen desde centro y sudamérica, el papel que ha jugado México sí ha sido importante, sin duda México ha sido una barrera de contención para que no lleguen tantos. Claro también tiene mucho efecto la política del miedo, ese miedo que el señor Trump ha difundido diciendo que si entran en ese país van a ser perseguidos”, afirma el experto.