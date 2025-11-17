Publicidad

presidencia

Gobierno anuncia beca para transporte de estudiantes en Michoacán

Cada dos meses, los estudiantes podrán recibir 1,900 pesos de la beca de transporte "Gertrudis Bocanegra". La inversión será de 769 millones de pesos y hasta 80,000 alumnos podrán ser beneficiados.
lun 17 noviembre 2025 11:37 AM
En becas, el gobierno federal invertirá 6,300 millones de pesos en Michoacán. (Foto: UNAM/Cuartoscuro.)

Como parte del “Plan Michoacán por la paz y la justicia”, el gobierno federal anunció la beca Gertudris Bocanegra, la cual entregará apoyos económicos para transporte por 1,900 pesos cada bimestre para estudiantes de la entidad que enfrenta una crisis de violencia.

Julio César León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, explicó que para este nuevo apoyo se invertirán 769 millones de pesos.

“Se dará un apoyo para transporte de 1,900 pesos y estamos arrancando el próximo lunes 24 las asambleas plantel por plantel educativo. Visitaremos 121 escuelas y dialogaremos con 98,000 estudiantes de educación superior en Michoacán”, detalló.

Tras los asesinatos del empresario limonero Bernardo Bravo y del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el “Plan Michoacán por la paz y la justicia” , mediante el cual se atenderá la crisis de violencia en la entidad.

“Se trata de una estrategia integral que parte de una convicción profunda: la seguridad se sostiene con estrategia, acciones, justicia, garantizando los derechos del pueblo de Michoacán y del pueblo de México a la educación, a la salud, el acceso a la vivienda, el empleo digno; es decir, desarrollo con justicia y bienestar”, anunció el domingo 9 de noviembre.

Este nuevo apoyo se prevé beneficiará hasta 80,000 jóvenes de educación superior en el estado.

Desde hace 19 años, Michoacán se encuentra inmerso en una crisis de violencia que desde que se declaró la llamada “guerra contra el narcotráfico” se han registrado 22,567 homicidios dolosos.

En la entidad se identifican 24 grupos delincuenciales que operan en 45 de los 113 municipios. De acuerdo con análisis de AC Consultores, entre las organizaciones que se disputan el territorio y mercados ilícitos están Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Los Viagras, el Cártel de Tepaltepec y Los Templarios.

Asesinato de Carlos Manzo enardece a Michoacán: qué pasó tras el atentado contra el alcalde de Uruapan
México

El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, enardece Michoacán

¿Qué apoyos hay para Michoacán?

La beca Gertrudis Bocanegra, que fue nombrada así en honor a la mujer conocida como "la heroína de Pátzcuaro", es una de las más de 100 acciones que implementada el gobierno desde la semana pasada en la entidad gobernada por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla y cuya inversión asciende a 57,000 millones de pesos.

El secretario de Educación, Mario Delgado, informó que el programa de becas se expande para beneficiar a los estudiantes de la entidad.

El próximo año, la beca Rita Cetina se prevé que llegue a 314,000 estudiantes de primaria y secundaria.

Se mantendrán la Beca “Benito Juárez” a 124,000 estudiantes y el apoyo Jóvenes Escribiendo Futuro a 17,597 becarios.

“Con lo cual el programa de Becas en Michoacán va a llegar, en el 2026, a 892,639 becarios, con una inversión de más de 6,300 millones de pesos. Es decir, más de 395,000 jóvenes, niños, adolescentes, van a tener ahora el apoyo de una beca”, dijo Delgado el domingo 9 de noviembre.

Plan Michoacán Sheinbaum
El pasado 9 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el “Plan Michoacán por la paz y la justicia”. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro.)

Alberto Guerrero Baena
voces

Plan Michoacán 2025, la política del déjà vu

Más de 30,000 millones para programas sociales

En materia social, el gobierno federal anunció la inversión de más de 30,00 millones de pesos, los cuales se prevé beneficien a 1.5 millones de michoacanos.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que se fortalecerán programas como Pensión de Adultos Mayores, de Mujeres Bienestar, de Personas con Discapacidad, Sembrando Vida, Salud Casa por Casa, apoyo a las y los Pescadores.

“En suma, un millón 70,637 derechohabientes del estado de Michoacán recibirán una inversión de 30,270 millones de pesos”, informó.

