Sheinbaum atribuye a antigüedad de infraestructura, fallas en abastecimiento de agua en Acapulco

Acapulco enfrenta fallas en el suministro de agua, las cuales se agravaron tras el sismo del pasado viernes 2 de enero en San Marcos, Guerrero.

La presidenta Sheinbaum explicó que para 2026 se realizarán trabajos de infraestructura hídrica.

“En el (20)25 se hicieron muchos proyectos ejecutivos y en el (20)26 se va a iniciar un trabajo importante de restauración de la infraestructura de agua potable. Tiene que ver con reforzar las plantas de bombeo porque se dañaron con ‘Otis’, que se dañaron ‘Jhon”, se dañaron ahora con el sismo y tenemos que hacer una infraestructura que no se dañe con cualquiera de estas situaciones”, señaló.

Anunció que se sustituirán los acueductos, además se trabajará con el municipio de Acapulco para que se garantice la operación de las plantas de bombeo.

La presidenta afirmó que las fallas en el suministro requieren tiempo para ser atendidas, por lo que se trabajará en el sexenio.

“Es un trabajo que vamos a seguir desarrollando durante todo el sexenio. A veces no se puede hacer todo en un año, no por recursos, sino más bien porque hay que ir primero con una parte, luego con la que sigue, con la que sigue, para que la gente no se quede sin agua pues si no imagínense cortas todo el abastecimiento. Entonces es un trabajo de todo el sexenio”, destacó.