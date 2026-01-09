Publicidad

presidencia

Sheinbaum atribuye a antigüedad de infraestructura, fallas en abastecimiento de agua en Acapulco

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que las fallas en el servicio de agua no se pueden atender de un momento a otro, pero la infraestructura será atendida en su sexenio.
vie 09 enero 2026 11:35 AM
sheinbaum-agua-acapulco.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum realizó su conferencia de prensa en Acapulco, Guerrero. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó a la antigüedad de la infraestructura hidráulica los problemas de abasto de agua en Acapulco, Guerrero, y aunque el tema se está atendiendo, aclaró que no puede resolverse de manera inmediata.

“¿Qué pasa con el tema del agua en Acapulco? Hay una infraestructura muy antigua, particularmente los acueductos. Me decía Efraín (Morales) que uno de los acueductos es de 1970”, planteó en su conferencia de prensa realizada en Guerrero.

Acapulco enfrenta fallas en el suministro de agua, las cuales se agravaron tras el sismo del pasado viernes 2 de enero en San Marcos, Guerrero.

La presidenta Sheinbaum explicó que para 2026 se realizarán trabajos de infraestructura hídrica.

“En el (20)25 se hicieron muchos proyectos ejecutivos y en el (20)26 se va a iniciar un trabajo importante de restauración de la infraestructura de agua potable. Tiene que ver con reforzar las plantas de bombeo porque se dañaron con ‘Otis’, que se dañaron ‘Jhon”, se dañaron ahora con el sismo y tenemos que hacer una infraestructura que no se dañe con cualquiera de estas situaciones”, señaló.

Anunció que se sustituirán los acueductos, además se trabajará con el municipio de Acapulco para que se garantice la operación de las plantas de bombeo.

La presidenta afirmó que las fallas en el suministro requieren tiempo para ser atendidas, por lo que se trabajará en el sexenio.

“Es un trabajo que vamos a seguir desarrollando durante todo el sexenio. A veces no se puede hacer todo en un año, no por recursos, sino más bien porque hay que ir primero con una parte, luego con la que sigue, con la que sigue, para que la gente no se quede sin agua pues si no imagínense cortas todo el abastecimiento. Entonces es un trabajo de todo el sexenio”, destacó.

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, informó que se realizará una renovación completa de la infraestructura hidráulica en Acapulco.

“La infraestructura que tenemos en Acapulco es una infraestructura que data de los años 70, es una estructura que es muy vulnerable ante fenómenos climatológicos y también ante sismos, es por ello que lo que vamos a llevar a cabo es una renovación completa de la infraestructura con la que cuenta Acapulco”, adelantó.

Entre las tareas a emprender están:

  • Sustitución de 46 kilómetros de los acueductos Papagayos I y II.
  • Rehabilitación del acueducto Lomas de Chapultepec.
  • Construcción de tres pozos.
  • Renovación de estaciones de bombeo.
  • Agua quedará restablecida en Acapulco.
