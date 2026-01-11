Sheinbaum: "Hay algo que no se negocia y es la soberanía"

"Con Estados Unidos hay que colaborar, hay que coordinamos, somos vecinos pero hay algo que no se negocia y eso es la soberanía, la independencia de la patria", dijo al encabezar la entrega de programas del Bienestar en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Trump ordenó la detención de Nicolas Maduro, presidente de Venezuela, quien fue capturado y llevado a territorio estadounidense el pasado 3 de enero.

Después de este hecho, el mandatario estadounidense advirtió la posibilidad de intervenir en México en contra de los cárteles de las drogas.

"Hemos interceptado el 97% de las drogas que ingresan por vía marítima, y ahora vamos a empezar a actuar en tierra contra los cárteles”, dijo Trump a Fox News en días pasados.

"No sirve de nada más violencia", aseguró Sheinbaum este domingo, quien sostuvo que se redujo a la mitad la cantidad de fentanilo que es traficado hacia la frontera con Estados Unidos y 40% el número de homicidios dolosos en los 15 meses de su administración.

La presidenta de México afirmó que la estrategia de seguridad se basa en dos "brazos": combate a la impunidad y atención a las causas.

"Es apoyar a los jóvenes acercarse a los jóvenes, pero también el desarrollo económico del estado que permita el empleo que permita el bienestar. Va a ir dando resultado, estoy convencida de ello", sostuvo la mandataria.

Sheinbaum llamó al Gobierno de Estados Unidos a poner atención en sus jóvenes para reducir las adicciones y el consumo drogas.