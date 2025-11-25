Sheinbaum: es delito cerrar carreteras, pero no se perseguirá a manifestantes

Durante una conferencia de prensa para abordar el tema de los bloqueos carreteros, la secretaria de Gobernación afirmó que varios de los líderes de las movilizaciones tienen abiertas carpetas de investigación por incurrir en delitos de índole federal.

“Muchos de estos líderes tienen carpetas abiertas, desde hace muchos años, por obstrucción de las vías principales; incluso algunos de ellos han estado detenidos, no en nuestra administración, pero ellos tienen toda una historia de bloqueo de carreteras, de toma de casetas. No nacimos ayer”, aseguró.

Sin embargo, este martes la presidenta rechazó que se tengan abiertas carpetas de investigación por la obstrucción de vías federales.

Consideró que detrás de las movilizaciones convocadas por transportistas y agricultores no solo está el asunto de seguridad en carreteras, sino que algunos están en contra de perder privilegios con los cambios propuestos a la Ley General de Aguas.

“Hay quien se manifiesta para mantener privilegios que ya no queremos que existan. La ley de aguas, lo hemos planteado aquí en varias ocasiones, tiene el planteamiento de regresar a la nación o regresar como recurso de la nación el agua a la ley y de garantizar el derecho humano al agua y que el agua deje de ser una mercancía como fue el objetivo de esa ley en 1992”, indicó.

De acuerdo con la presidenta, su gobierno está realizando una inversión millonaria en la tecnificación de riego agrícola para que se utilice menos agua, pero sin afectar la productividadad.