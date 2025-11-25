Sheinbaum: es delito cerrar carreteras, pero no se perseguirá a manifestantes

Sin embargo, acusó que hay distritos de riego que, sin pagar una concesión, venden el agua a los municipios.
“Hay quien la vende, hay distritos de riego que venden el agua a los municipios y no pagan ellos el agua porque es para riego. El derecho de agua no se paga cuando es para riego, pero ellos lo venden a municipios y pues no, no es justo”, señaló.
Para atender las inconformidades por los cambios a la Ley de Aguas, la presidenta expuso que hay mesas de trabajo, por lo que consideró que no hay razón para cerrar las carreteras por este tema.
“¡Qué necesidad de cerrar las carreteras para que no se apruebe la ley del agua! Sí hay mesas de trabajo en la Cámara De Diputados para manifestar en lo que están en contra, o sea, se entiende, sí tienen la puerta abierta con el gobierno para dialogar sobre seguridad, para dialogar sobre temas agrícolas y para dialogar para la ley de aguas nacionales, para qué cierran la carretera”, planteó.
Pese a que se mantengan los bloqueos, la presidenta aseguró que su gobierno no caerá en provocaciones y respetará el derecho a la movilización.
“Nosotros no vamos a caer en la provocación de la represión, no vamos a caer en esa provocación, porque también están queriendo que haya eso y nosotros no vamos a caer en esa provocación. Que la gente sepa que no había razón para cerrar las carreteras. Cuando hay diálogo con el gobierno, no hay cerrazón, a menos que quieran defender algún privilegio”, apuntó.