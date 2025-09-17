Tramitan amparos para hijos de AMLO; abogado se deslinda

Ese no fue el único amparo que se presentó e involucra a los hijos del expresidente. En Zacatecas fue promovido otro recurso más por alguien que se identificó como Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald ante el Juzgado Segundo de Distrito. El amparo también es contra la aprehensión, incomunicación.

“Téngase por recibida la demanda de amparo que, en términos de lo dispuesto por los artículos 3 y 15 de la Ley de amparo, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald presenta en forma electrónica, por la detención, incomunicación, no localización, privación de la vida o posible desaparición forzada y orden de aprehensión a favor de Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán”, dice el documento.

El abogado zacatecano Juan Francisco Rodríguez Smith Mac Donald aseguró que nunca ha presentado un amparo a favor de los hijos del expresidente López Obrador, por lo cual va a presentar una denuncia ante la Fiscalía estatal. Su nombre fue resaltado en medios de comunicación como el solicitante.

Durante una entrevista con El Universal, el abogado dijo que se usurpó su identidad para llevar a cabo el trámite.

En el amparo también se mencionan a Roberto Blanco Cantú, alías “El señor de los buques”, quien presuntamente está implicado en el huachicol fiscal y relacionado con el contraalmirante Fernando Farías Lagunas.

La parte que promueve el amparo lo hace contra:

a) Detención.

b) Incomunicación.

c) No localización.

d) Privación de la vida.

e) Desaparición forzada.