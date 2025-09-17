Publicidad

presidencia

Tramitan amparos para hijos de AMLO; abogado se deslinda

Los hijos del expresidente López Obrador se deslindaron ya del trámite de los amparos en distintos juzgados.
mié 17 septiembre 2025 02:20 PM
Los hijos del presidente López Obrador
En los amparos contra órdenes de aprehensión figuran dos de los cuatro hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Juzgados federales concedieron un par de amparos a Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, contra cualquier orden de aprehensión, incomunicación o desaparición forzada.

El amparo 1728/2025 está en la lista de acuerdos del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa y se presentó este martes. En el amparo se reclama "la detención, incomunicación e ilocalizabilidad (sic) de los detenidos, privación de la vida, desaparición forzada u orden de aprehensión”.

Ese no fue el único amparo que se presentó e involucra a los hijos del expresidente. En Zacatecas fue promovido otro recurso más por alguien que se identificó como Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald ante el Juzgado Segundo de Distrito. El amparo también es contra la aprehensión, incomunicación.

“Téngase por recibida la demanda de amparo que, en términos de lo dispuesto por los artículos 3 y 15 de la Ley de amparo, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald presenta en forma electrónica, por la detención, incomunicación, no localización, privación de la vida o posible desaparición forzada y orden de aprehensión a favor de Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán”, dice el documento.

El abogado zacatecano Juan Francisco Rodríguez Smith Mac Donald aseguró que nunca ha presentado un amparo a favor de los hijos del expresidente López Obrador, por lo cual va a presentar una denuncia ante la Fiscalía estatal. Su nombre fue resaltado en medios de comunicación como el solicitante.

Durante una entrevista con El Universal, el abogado dijo que se usurpó su identidad para llevar a cabo el trámite.

En el amparo también se mencionan a Roberto Blanco Cantú, alías “El señor de los buques”, quien presuntamente está implicado en el huachicol fiscal y relacionado con el contraalmirante Fernando Farías Lagunas.

La parte que promueve el amparo lo hace contra:

a) Detención.
b) Incomunicación.
c) No localización.
d) Privación de la vida.
e) Desaparición forzada.

Medios de comunicación difundieron recientemente que Gonzalo López Beltrán habría sostenido una reunión con Manuel Roberto Farías, vicealmirante de la Marina, detenido presuntamente por liderar una red de huachicol.

En su conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que en el caso de huachicol y la Marina, se intente involucrar a los hijos del presidente y al propio exmandatario.

"Ahora, han dicho mucho de 'que si el Presidente López Obrador', 'que si sus hijos' bueno, hasta a sus hijos ahora otra vez los quieren meter. Esto sucedió en marzo. ¿Qué tan atrás venía? No lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que el Presidente López Obrador es un hombre íntegro, y eso lo sabe el pueblo de México. Y que toda esta crítica que están haciendo y demás se cae por su propio peso", afirmó.

