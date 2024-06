AMLO pide a sus hijos aclarar calumnias; ninguno representará al obradorismo

López Obrador aclaró que sus hijos son libres de decidir si participan en la función pública, sin embargo, aclaró que ninguno representará al movimiento obradorista.

“Ellos son libres, si deciden seguir participando lo van a hacer pero no me van a representar porque yo ya concluyo y no voy a tener representantes, y solo atendería yo un llamado de mi presidenta también haciendo uso de mi derecho a disentir”, comentó.

El presidente ha asegurado que cuando concluya su gobierno, no participará más en la vida pública de México y en la medida de lo posible no recibirá a nadie que esté involucrado de la política. Su tiempo lo dedicará a escribir y a pasarlo en el rancho que tiene en Chiapas.

A partir del 2 de octubre, aclaró nadie puede decir que lo representa y tampoco quiere que como homenaje pongan su nombre a escuelas o calles.

“Nada de que yo conformo el movimiento obradorista porque yo soy amigo de Andrés Manuel, yo conformó el movimiento obradorista porque yo luché junto a él desde el inicio, yo conformó el movimiento obradorista porque soy hijo de Andrés Manuel, no, no, eso no, es más no quiero nombres de calles , no quiero en monos, ¿cómo se llama eso? Estatuas”, apuntó.