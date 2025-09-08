Publicidad

presidencia

Sheinbaum: denuncia de exsecretario de Marina ayudó a detectar red de huachicol

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no habrá impunidad en la red que involucra a funcionarios y empresarios y explicó que la tardanza en las investigaciones se debe a que lleva tiempo recabar pruebas.
lun 08 septiembre 2025 09:21 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que continuarán las investigaciones por la red de huachicol, de la que fueron detenidas 14 personas.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que gracias a las denuncias, incluida la del almirante Rafael Ojeda, exsecretario de Marina en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se logró la detención de 14 personas que pertenecían a una red de huachicol y aseguró que no habrá impunidad.

“Estas detenciones que se anunciaron el día de ayer, ya había habido denuncias de acuerdo con el fiscal general de la República por el propio secretario de la Marina, el almirante Ojeda. Estás detenciones vienen de un buque que fue investigado, buque que llegó a Tampico y que reportaba que tenía una sustancia que no era combustible y se le permitía ingresar con un permiso que era temporal”, explicó en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Este domingo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó de la detención de 14 integrantes de una red dedicada al robo y comercialización de hidrocarburo (huachicol).

“Este aseguramiento es uno de los más grandes en la historia reciente relacionados con este ilícito y dio una serie de trabajos de investigación e inteligencia que revelaron parte de una estructura criminal detrás de estas actividades”, planteó Harfuch.

Uno de los detenidos es el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político de Rafael Ojeda.

Al respecto, la presidenta Sheinbaum afirmó que el exsecretario de Marina denunció esta posible red de huachicol.

“Lo dijo el fiscal General de la República, el propio almirante Ojeda denunció ante la Fiscalía General de la República, dijo el fiscal, hace dos años y venían haciéndose las investigaciones por parte de la Fiscalía. Ahora cuando llega este tanque cargado de diésel pues viene todo un proceso de investigación que permite tener pruebas mayores, pruebas para poder hacer las detención”, indicó.

Aseguró que en el caso de la red, que involucra a funcionarios y empresarios, no habrá impunidad y continuarán las investigaciones.

“Cuando se encuentra una situación, cuando es evidente un entramado de corrupción, lo que hay que hacer es cero impunidad y detener a todos aquellos que estén involucrados”, destacó.

A cargo de la investigación por esta red de huachicol, estará a cargo a Fiscalía General de la República. La presidenta justificó la tardanza porque, dijo, lleva tiempo recabar pruebas.

"Tiene que haber pruebas porque es muy fácil acusar, pero construir una carpeta de investigación con las pruebas suficientes para demostrar que hay alguna persona involucrada. Puede ser funcionario público o no. La detención de un presunto delincuente que no está en flagrancia requiere de una investigación muy profunda y de llevar pruebas. Coadyuva la Secretaría de Seguridad con las fiscalías, las fiscalías tienen la obligación de construir buenas carpetas investigación para que un juez les otorgue una orden de aprehensión", apuntó.

Pide Sheinbaum pruebas contra Andy por denuncia por huachicol

Respecto a la denuncia que presentó Federico Döring en contra de Andrés Manuel López Beltrán por su presunta responsabilidad en el delito de huachicol, la presidenta pidió que se presenten pruebas.

"Tiene que haber pruebas porque es muy fácil acusar", indicó.

Comentó que ante una acusación como esa se requiere de una investigación muy profunda, con pruebas y, de ser necesario, que un juez les otorgue una orden de aprehensión.

Reiteró que, en caso de que se encuentre algún tipo de responsabilidad, no habrá impunidad. "Ahí donde hay involucramiento de un funcionario, cero impunidad", indicó.

