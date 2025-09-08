Sheinbaum: denuncia de exsecretario de Marina ayudó a detectar red de huachicol

Este domingo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó de la detención de 14 integrantes de una red dedicada al robo y comercialización de hidrocarburo (huachicol).

“Este aseguramiento es uno de los más grandes en la historia reciente relacionados con este ilícito y dio una serie de trabajos de investigación e inteligencia que revelaron parte de una estructura criminal detrás de estas actividades”, planteó Harfuch.

Uno de los detenidos es el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político de Rafael Ojeda.

Al respecto, la presidenta Sheinbaum afirmó que el exsecretario de Marina denunció esta posible red de huachicol.

“Lo dijo el fiscal General de la República, el propio almirante Ojeda denunció ante la Fiscalía General de la República, dijo el fiscal, hace dos años y venían haciéndose las investigaciones por parte de la Fiscalía. Ahora cuando llega este tanque cargado de diésel pues viene todo un proceso de investigación que permite tener pruebas mayores, pruebas para poder hacer las detención”, indicó.

Aseguró que en el caso de la red, que involucra a funcionarios y empresarios, no habrá impunidad y continuarán las investigaciones.

“Cuando se encuentra una situación, cuando es evidente un entramado de corrupción, lo que hay que hacer es cero impunidad y detener a todos aquellos que estén involucrados”, destacó.

A cargo de la investigación por esta red de huachicol, estará a cargo a Fiscalía General de la República. La presidenta justificó la tardanza porque, dijo, lleva tiempo recabar pruebas.

"Tiene que haber pruebas porque es muy fácil acusar, pero construir una carpeta de investigación con las pruebas suficientes para demostrar que hay alguna persona involucrada. Puede ser funcionario público o no. La detención de un presunto delincuente que no está en flagrancia requiere de una investigación muy profunda y de llevar pruebas. Coadyuva la Secretaría de Seguridad con las fiscalías, las fiscalías tienen la obligación de construir buenas carpetas investigación para que un juez les otorgue una orden de aprehensión", apuntó.