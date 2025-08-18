‘Andy’ López gastó 47,000 pesos en cena en Tokio, reporta Aristegui Noticias

El secretario de Organización de Morena, partido creado por Andrés Manuel López Obrador y que encabeza el Gobierno federal así como 24 de los 32 estados del país, tomó vacaciones en Tokio del 15 al 29 de julio, de acuerdo con los comprobantes obtenidos por los periodistas.

La cena más costosa por 47,627 pesos –equivalente a 170.8 días de salario mínimo en México– tuvo lugar en el restaurante Sasanka el 22 de julio dentro del mismo hotel donde se alojó López Beltrán

De acuerdo con la investigación, dicho costo supera el salario quincenal de los secretarios del Comité Ejecutivo de Morena durante 2023, el cual era de 43,957 pesos. El medio aclara que no se cuenta con el monto actualizado a 2025, pues no ha sido actualizado por el partido como parte de sus obligaciones de transparencia.

Cada noche de estancia en el hotel The Okura Tokyo tuvo un costo de 7,630 pesos mexicanos, con desayuno incluido.

Las críticas surgieron luego de darse a conocer fotografías de López Beltrán de viaje por Tokio, una de ellas saliendo de una tienda Prada, negocio donde un bolso de nylon pequeño tiene un costo 1,250 dólares, equivalente a 23,477 pesos mexicanos .

Las imágenes publicadas por el periodista Claudio Ochoa el pasado 26 de julio dieron pie a la respuesta de López Beltrán, quien acusó que hubo un ataque de adversarios políticos y espionaje en su contra.

“Mis adversarios y los hipócritas conservadores que solo suelen ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio mandaron a sus espías a fotografiarme y acosarme para así emprender una campaña de linchamiento político impregnada de odio, clasismo y calumnias, tales como que viajé en un avión privado o del ejército y que me hospedé en un hotel de 50,000 pesos por noche, cuando como he dicho viajé en aerolíneas comerciales y pagué 7,500 pesos diarios en un hotel, incluido el desayuno”, publicó el político en sus redes sociales, sin mencionar la cena de 47,000 pesos.