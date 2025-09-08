Publicidad

México

Quién es Manuel Farías Laguna, el vicealmirante detenido por huachicol fiscal

Se trata del funcionario de más alto rango detenido hasta ahora por huachicol fiscal y es familiar del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda.
lun 08 septiembre 2025 09:53 AM
Manuel Farías Laguna tenía señalamientos en su contra desde el sexenio pasado.

El gobierno federal desmanteló una red de personas, empresarios y servidores públicos dedicados al robo y venta ilícita de hidrocarburos. Entre los capturados está el vicealmirante de la Secretaría de Marina, Manuel Roberto Farías Laguna.

Se trata del funcionario público de más alto rango detenido por sus probables vínculos con el llamado huachicol fiscal. Y es, además, familiar político Rafael Ojeda, secretario de Marina en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La detención del funcionario federal fue resultado de las investigaciones y seguimiento al decomiso de más de 10 millones de litros de combustible, robados el pasado mes de marzo.

¿Quién es Manuel Farías Laguna?

Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante de la Secretaría de Marina, es sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda.

El registro nacional de detenciones señala que Farías Laguna fue capturado el pasado 2 de septiembre y vestía pantalón azul, camisa con franjas blancas y zapatos color café.

Mide 1.82 metros y fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

De acuerdo con el sistema público de datos del gobierno federal, entre enero y septiembre de 2024, Farías Laguna estuvo asignado a la comandancia de la Décimo Segunda Zona Naval, con sede en Puerto Vallarta, Jalisco.

En ese periodo percibió un sueldo neto mensual de 130,231 pesos, además de una gratificación anual de 149,353 pesos por su rango de vicealmirante; una prima vacacional de 5,634 pesos cada seis meses; 70 pesos diarios para alimentación y una compensación por dependientes económicos superior a 5,200 pesos.

Farías Laguna es hermano de Fernando Farías, quien en 2024 fue señalado por corrupción y nepotismo dentro de la Secretaría de Marina, al estar entre los responsables de aprobar o rechazar ascensos, aumentos salariales y promociones en misiones de la institución.

En el operativo para su captura habrían sido detenidos otras siete personas: cinco hombres y dos mujeres. Ya existían señalamientos en su desde el sexenio pasado, mientras se desempeñaba como secretario particular del subsecretario Almirante José Luis Arellano Ruiz.

La mañana de este sábado, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la detención de los directivos de empresas y los servidores públicos.

