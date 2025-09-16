Ninguna potencia extranjera decide por nosotros, sentencia Sheinbaum

En su discurso, la presidenta aseguró que la independencia se defiende todos los días.

“Si bien México conquistó su independencia en 1821 y nuevamente en 1867 después de la invasión francesa, nunca debemos olvidar que nuestra independencia, libertad y soberanía se defiende todos los días", sostuvo.

“Se defiende en las aulas, donde se educan nuestras niñas y niños con valores humanistas y de amor a la Patria, se defiende en el campo, donde campesinas y campesinos alimentan a la nación con su esfuerzo, se defiende en las fábricas, en las ciudades, en el campo, con las y los jóvenes, en las comunidades indígenas, en los mares y fronteras”, destacó.

La Independencia nos dio Patria, la transformación nos asegura futuro". Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Aunque no mencionó a ningún país en particular, la presidenta defendió la soberanía de México, principio que ha estado en la mesa de diálogo con el gobierno de Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump propuso enviar a militares para sumarse a la lucha contra cárteles.

"Hoy es claro que nuestro pueblo conoce su fuerza y su historia, y por ello ninguna injerencia es posible en nuestra Patria”, sentenció.

La mandataria también criticó a los opositores que recurren a países extranjeros para "calumniar".

"Tampoco hay que olvidar que a lo largo de nuestra historia algunos, como ahora, han buscado apoyo en potencias extranjeras para calumniar a México y pedir injerencias, así sucedió con los conservadores que trajeron a Maximiliano y con los traidores que impulsaron el golpe de Estado con Huerta, pero siempre ha sido el pueblo de México quien ha defendido la Patria, quien ha resistido y ha demostrado su grandeza", comentó.