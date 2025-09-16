Publicidad

presidencia

Ninguna potencia extranjera decide por nosotros, sentencia Sheinbaum

En un discurso previo al desfile cívico-militar, la presidenta Claudia Sheinbaum también subrayó que la libertad, la independencia y la soberanía se defienden todos los días.
mar 16 septiembre 2025 10:31 AM
claudia-sheinbaum-desfile-zocalo
La mandataria es acompañada en el Zócalo por los secretarios de Defensa y Marina, así como por la presidenta de la Cámara de Diputados Kenia López y el presidente de la Corte, Hugo Aguilar.

La presidenta Claudia Sheinbaum dio inicio al desfile Cívico-Militar de este 16 de septiembre con un mensaje: ninguna potencia extranjera decide por los mexicanos.

"Mexicanas y mexicanos: la independencia, libertad y soberanía de México significa que ninguna potencia extranjera decide por nosotros, pero también que cada hija e hijo de esta tierra tienen derecho a vivir con dignidad, con justicia y con libertad”, expresó.

Minutos antes de las 10:00 horas, la presidenta caminó por la Plaza de la Constitución acompañada de su esposo Jesús María Tarriba y se trasladó al asta bandera monumental para el izamiento.

En su discurso, la presidenta aseguró que la independencia se defiende todos los días.

“Si bien México conquistó su independencia en 1821 y nuevamente en 1867 después de la invasión francesa, nunca debemos olvidar que nuestra independencia, libertad y soberanía se defiende todos los días", sostuvo.

“Se defiende en las aulas, donde se educan nuestras niñas y niños con valores humanistas y de amor a la Patria, se defiende en el campo, donde campesinas y campesinos alimentan a la nación con su esfuerzo, se defiende en las fábricas, en las ciudades, en el campo, con las y los jóvenes, en las comunidades indígenas, en los mares y fronteras”, destacó.

La Independencia nos dio Patria, la transformación nos asegura futuro".
Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Aunque no mencionó a ningún país en particular, la presidenta defendió la soberanía de México, principio que ha estado en la mesa de diálogo con el gobierno de Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump propuso enviar a militares para sumarse a la lucha contra cárteles.

"Hoy es claro que nuestro pueblo conoce su fuerza y su historia, y por ello ninguna injerencia es posible en nuestra Patria”, sentenció.

La mandataria también criticó a los opositores que recurren a países extranjeros para "calumniar".

"Tampoco hay que olvidar que a lo largo de nuestra historia algunos, como ahora, han buscado apoyo en potencias extranjeras para calumniar a México y pedir injerencias, así sucedió con los conservadores que trajeron a Maximiliano y con los traidores que impulsaron el golpe de Estado con Huerta, pero siempre ha sido el pueblo de México quien ha defendido la Patria, quien ha resistido y ha demostrado su grandeza", comentó.

Desfile-militar-sheinbaum-defensa-marina
presidencia

Marina: pusimos ante la ley actos reprobables, "fue muy duro aceptarlo"

Un desfile histórico

En la ceremonia de este martes, la presidenta es acompañada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar; así como por integrantes de su gabinete y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

El desfile de este 16 de septiembre es histórico porque, por primera vez, se rinde el parte de novedades a la primera mujer Presidenta y Comandanta de las Fuerzas Armadas.

