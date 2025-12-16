Publicidad

presidencia

Alex Tonatiuh Márquez dejó su cargo en Aduanas, informa Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que fue el titular de Aduanas, Rafael Marín Molliedo, fue quien determinó la salida del director de Investigación de la Agencia Nacional de Aduanas de México.
mar 16 diciembre 2025 11:48 AM
Veracruz Nueva Aduana
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno no encubre a nadie, por lo que si el exfuncionario está involucrado en alguna irregularidad, deberá investigarse. (Foto: Presidencia/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Alex Tonatiuh Márquez Hernández, a quien el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa, dejó el cargo de director de Investigación de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

"Ya no trabaja en Aduanas", dijo este martes en su conferencia de prensa.

De acuerdo con la presidenta, el titular de Aduanas, Rafael Marín Molliedo, fue quien tomó la decisión de separar de su cargo a Márquez Hernández, aunque no explicó el motivo.

"Fue una decisión que tomó el Director de Aduanas", afirmó.

Sin embargo, aclaró que si existe algún señalamiento en contra del exfuncionario, quien fue señalado de estar vinculado con actos de corrupción y huachicol, se realizarán las investigaciones correspondientes.

“Si hay algún señalamiento de que cualquier servidor público estuvo involucrado o tiene algo que ver con algún tema de irregularidades o incluso algún ilícito, es investigado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”, informó.

Agregó que si se encuentra alguna irregularidad que esté relacionada con algún delito penal, se presentará la denuncia ante la Fiscalía General de la República, hoy a cargo de Ernestina Godoy.

"Si en su revisión se encuentra que hay algún problema que tenga que ver con lo penal, lo denuncia directamente en la Fiscalía General de la República", añadió.

La presidenta recordó que su gobierno no encubre a nadie, por lo que, si el exfuncionario tiene alguna responsabilidad, se debe investigar y actuar conforme a la ley.

"Nosotros no somos tapadera de nadie, nosotros actuamos con honestidad y con responsabilidad", comentó.

Una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que, entre 2012 y 2017, Márquez Hernández adquirió de contado cuatro relojes de alta gama por más de 7.5 millones de pesos.

“En este periodo, Márquez Hernández trabajó como asesor legislativo y como abogado en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal y posteriormente en la Procuraduría del Trabajo de la Ciudad de México”, indica la investigación.

