Alex Tonatiuh Márquez dejó su cargo en Aduanas, informa Sheinbaum

De acuerdo con la presidenta, el titular de Aduanas, Rafael Marín Molliedo, fue quien tomó la decisión de separar de su cargo a Márquez Hernández, aunque no explicó el motivo.

"Fue una decisión que tomó el Director de Aduanas", afirmó.

Sin embargo, aclaró que si existe algún señalamiento en contra del exfuncionario, quien fue señalado de estar vinculado con actos de corrupción y huachicol, se realizarán las investigaciones correspondientes.

“Si hay algún señalamiento de que cualquier servidor público estuvo involucrado o tiene algo que ver con algún tema de irregularidades o incluso algún ilícito, es investigado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”, informó.

Agregó que si se encuentra alguna irregularidad que esté relacionada con algún delito penal, se presentará la denuncia ante la Fiscalía General de la República, hoy a cargo de Ernestina Godoy.

"Si en su revisión se encuentra que hay algún problema que tenga que ver con lo penal, lo denuncia directamente en la Fiscalía General de la República", añadió.