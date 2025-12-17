Publicidad

presidencia

Sheinbaum pide no injerencia y diálogo tras orden de EU de bloqueo naval a Venezuela

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la Organización de las Naciones Unidas evitar que se derrame sangre en el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela.
mié 17 diciembre 2025 08:38 AM
Conferencia Matutina Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció a favor del diálogo y la paz entre Estados Unidos y Venezuela. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.)

Tras “el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela” ordenado por Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en contra de la injerencia e hizo un llamado a la paz y al diálogo.

“No a la intervención, esa es nuestra posición por convicción y por constitución, esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente de México, más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de (Nicolás) Maduro, más allá de eso, la posición de México siempre debe ser no a la intervención, no a la injerencia extranjera, la solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz”, dijo la presidenta en su conferencia matutina.

En sus redes sociales, el presidente estadounidense acusó al gobierno de Nicolás Maduro de robar petróleo y tierra para financiar el "narcoterrorismo" y trata de personas, por lo que ordenó un bloqueo a buques petroleros.

“El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro. Por el robo de nuestros activos y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera. Por lo tanto, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela”, anunció Trump.

Al fijar su posicionamiento, la presidenta Sheinbaum planteó que México se pronuncia por la no intervención ni la injerencia extranjera, así como por la autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias.

Llamamos a que en cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz”

Sheinbaum también pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) intervenir en el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela.

“Un llamado a Naciones Unidas que asuma su papel, no se le ha visto, que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos. Esa es nuestra posición”, señaló.

