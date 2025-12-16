El pasado viernes, la Secretaría de Salud confirmó el primer caso del virus de influenza A H3N2 subtipo K en la Ciudad de México.

En la conferencia matutina de este martes, el secretario explicó que la “supergripa” que ha circulado principalmente en Europa y Estados Unidos es más contagiosa, pero aclaró que se previene con la vacuna.

“Es una variante que se previene con la vacuna contra influenza que tenemos disponible en México, no es una variante especial sino que es dentro de nuestra vacuna, queda protegido y además la vacunación previene los casos graves y la admisión a los hospitales”, comentó.

El secretario llamó a los mexicanos a vacunarse en contra de la influenza y detalló que la vacuna Mexinvac aplicada en 2024 y 2025 es completamente producida en México y se cuenta con la disponibilidad para cubrir a la población en riesgo.

Kershenobich informó que quienes deben vacunarse son:

-Todas las niñas y niños entre seis meses y cinco años.

-Personas de 60 o más años de edad.

-Personas con factores de riesgo (diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, obesidad, asma o con enfermedades que comprometan el sistema inmunológico)

“Estamos en aproximadamente el 50% de la vacunación de la población y les exhortamos a que todos acudan a los centros de vacunación a aplicarse la vacuna. Además, en caso de que la nueva variante surgiera con mayor frecuencia, como les digo, se logra prevenir”, indicó.