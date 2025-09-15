Del dicho al hecho... ¿Cuánto tendrán las prioridades de Sheinbaum?

Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT)

Uno de los 100 compromisos de la presidenta Sheinbaum es realizar la digitalización “más grande” de la historia para trámites y servicios, para lo que ha propuesto fortalecer el presupuesto de la Agencia a cargo de José Antonio Peña Merino.

Para esa institución se propuso un presupuesto de 3,852 millones de pesos en el año 2026, lo que implicaría un incremento de 27.99% respecto al año anterior.

Educación

En materia de educación, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación plantea dar al sector 47,000 millones de pesos más que en 2025.

El incremento real, contemplando la inflación, sería de 6.4%, al pasar de un monto aprobado este año de 482,177 millones de pesos a un gasto contemplado en 513,015 millones para 2026.

La presidenta ha prometido que reforzará la educación superior, pero el proyecto de presupuesto no refleja esta intención.

En términos reales, la subsecretaría de Educación Superior tendría una disminución en el gasto de 0.48%. En 2025 se aprobó un presupuesto de 1,079 millones (pesos de 2026) para esta área y para el siguiente año se contempla una inversión de 1,074 millones.

Además, las tres principales universidades públicas también tendrían recortes presupuestales. Para el Instituto Politécnico Nacional (IPN) sería de 1.79%; la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) tendría 0.48% menos dinero, igual que la UNAM.

Salud

El sector salud tendrá un presupuesto total de 996,527.7 millones de pesos para el siguiente año, según la propuesta del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026.

El gasto proyectado significa un incremento real de 5.9% respecto a 2025, cuando se aprobó un monto de 940,976.3 millones.

A pesar del aumento previsto, el presupuesto en salud se mantendrá lejos de las recomendaciones internacionales, ya que equivaldrá a 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB), por debajo del 6% sugerido.

Los recursos del sector se concentrarán en el IMSS e IMSS Bienestar, que en conjunto acumulan 78% del gasto total del ramo propuesto por la Secretaría de Hacienda.

El IMSS- Bienestar tendrá un incremento ligero a su presupuesto. (Foto: Instituto Mexicano del Seguro Social/Cuartoscuro)

Para el IMSS, que brinda seguridad social a los trabajadores formales, se plantea un aumento real de 11.7%, al pasar de un gasto aprobado en 2025 de 499,017.9 millones de pesos a 557,231.7 millones en 2026.

El organismo IMSS Bienestar, a cargo de la atención médica de la población sin seguridad social, tendrá un aumento real marginal, de apenas 0.8% respecto a 2025. Es decir, 1,286.3 millones adicionales. Pero es el segundo programa presupuestario del sector con más recursos. En 2026 recibiría un monto de 172,492.4 millones de pesos.

La Secretaría de Salud, en cambio, vería reducido su gasto real en 3.2%. Para la dependencia rectora de la política del sector se consideran 2,228.6 millones de pesos menos que en 2025.

También se proponen disminuciones reales en el gasto del ISSSTE, los servicios de salud de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina, de entre 2.9% y 5.2%.