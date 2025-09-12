Publicidad

IMSS y Salud Casa por Casa tendrán los mayores aumentos presupuestales del ramo

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 contempla incrementos de 11.7% y 93% para estos dos programas, así como recortes a la Secretaría de Salud y al ISSSTE.
vie 12 septiembre 2025 04:00 PM
Presupuesto para el sector salud en 2026
El gasto per cápita para la población sin seguridad social tendría una caída real de 4.3% en 2026.

El sector salud tendrá un presupuesto total de 996,527.7 millones de pesos para el siguiente año, según la propuesta del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026.

El gasto proyectado significa un incremento real de 5.9% respecto a 2025, cuando se aprobó un monto de 940,976.3 millones.

A pesar del aumento previsto, el presupuesto en salud se mantendrá lejos de las recomendaciones internacionales, ya que equivaldrá a 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB), por debajo del 6% sugerido.

Los recursos del sector se concentrarán en el IMSS e IMSS Bienestar, que en conjunto acumulan 78% del gasto total del ramo propuesto por la Secretaría de Hacienda.

Para el IMSS, que brinda seguridad social a los trabajadores formales, se plantea un aumento real de 11.7%, al pasar de un gasto aprobado en 2025 de 499,017.9 millones de pesos a 557,231.7 millones en 2026.

De aprobarse tal cual el presupuesto, sería el programa presupuestario del sector salud con el segundo incremento más elevado. El programa Salud Casa por Casa tendrá el aumento más considerable, de 93.2%. Sin embargo, sus recursos no son cuantiosos. Crecerían de 2,070.8 millones a 4,000 millones.

El organismo IMSS Bienestar, a cargo de la atención médica de la población sin seguridad social, tendrá un aumento real marginal, de apenas 0.8% respecto a 2025. Es decir, 1,286.3 millones adicionales. Pero es el segundo programa presupuestario del sector con más recursos. En 2026 recibiría un monto de 172,492.4 millones de pesos.

La Secretaría de Salud, en cambio, vería reducido su gasto real en 3.2%. Para la dependencia rectora de la política del sector se consideran 2,228.6 millones de pesos menos que en 2025.

También se proponen disminuciones reales en el gasto del ISSSTE, los servicios de salud de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina, de entre 2.9% y 5.2%.

Menos recursos por paciente sin seguridad social

Un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) identificó que la propuesta de gasto para 2026, la primera del gobierno de Claudia Sheinbaum, profundiza las brechas entre la población asegurada y aquella sin afiliación.

El gasto por persona con derechohabiencia en el IMSS sería de 10,074 pesos en 2026, es decir, un aumento real de 17.2% en comparación con el año anterior. En cambio, el gasto per cápita para la población sin seguridad social pasaría de 4,609 pesos a 4,412, una caída del 4.3% en términos reales.

“El bajo nivel de financiamiento, respecto a las recomendaciones internacionales, mantendría las desigualdades en la atención según la afiliación de las personas, y a 60 millones de personas con carencia por acceso a los servicios de salud”, advierte el estudio.

Impuestos saludables se quedan cortos

La Secretaría de Hacienda contempla, además, aumentar los impuestos especiales que ya cobran a los cigarros y las bebidas azucaradas. El objetivo es destinar el dinero recaudado a la atención de las enfermedades asociadas al consumo de esos productos.

El CIEP reconoce como un avance subir los gravámenes, pero señala que el incremento previsto aún se queda corto para reducir el consumo de estos productos considerados dañinos para la salud.

La carga fiscal del impuesto al tabaco, por ejemplo, quedaría en 73.1%, pero las recomendaciones internacionales consideran que debe ser de 75%.

La asociación calcula que la recaudación adicional total por concepto de impuestos saludables ascendería a 39,400 millones de pesos, lo que aumentaría el gasto en salud apenas una décima del PIB.

