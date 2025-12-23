Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Gobierno ya no cobrará impuesto a videojuegos violentos, anuncia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno impulsará una campaña por la paz para concientizar a jóvenes y adolescentes sobre los contenidos violentos en algunos videojuegos.
mar 23 diciembre 2025 09:42 AM
videojuegos
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que es complejo determinar qué videojuego es violento y cuál no. (Foto: Arturo Pérez Alfonso/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes que su gobierno ya no cobrará un impuesto a los videojuegos violentos, ello a pesar de que fue contemplado en la Ley de Ingresos 2026, pues dijo es complejo determinar cuál sí lo es y cuál no.

“Ya no se va a cobrar ese impuesto, voy a explicar por qué. Al final yo había pedido que se quitara el impuesto sobre videojuegos y al final no se quitó de la Ley de ingresos y quedó. Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no. Entonces cómo le vas a poner un impuesto, quién va a determinar esa circunstancia, entonces tomamos la decisión de qué no que no se cobre el impuesto”, explicó en su conferencia matutina.

Publicidad

Como parte de Paquete Económico para 2026, diputados federales aprobaron modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en la que se contempló un impuesto de 8% para los videojuegos “violentos”.

Te puede interesar:

Es oficial: en 2026 estos títulos de PlayStation, Xbox y Nintendo pagarán el nuevo impuesto a videojuegos
Tecnología

La guía de los impuestos a videojuegos en 2026. Así afectarán tu bolsillo

A pesar de que ya fue aprobado, la presidenta explicó que no se aplicará y se optará por realizar campañas para promover las acciones de paz entre la juventud.

“Más bien hacer campañas a los jóvenes y a los adolescentes, pues de a dónde te pueden llevar este tipo de juegos, muchos de ellos son en línea y pues generan una adicción al videojuego, cuesta dinero y además promueve conductas de violencia. Entonces decidimos mejor que el tema de los impuestos se quite porque tienen muchas complicaciones y realmente que haya una campaña orientada la construcción de la paz”, indicó.

Publicidad

La presidenta subrayó que el objetivo del gobierno federal no es criminalizar el uso de videojuegos, sino promover una reflexión crítica sobre sus contenidos y fomentar entornos digitales más saludables, en línea con la estrategia de atención a las causas de la violencia impulsada por su administración.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Videojuegos conferencia mañanera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad