La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes que su gobierno ya no cobrará un impuesto a los videojuegos violentos, ello a pesar de que fue contemplado en la Ley de Ingresos 2026, pues dijo es complejo determinar cuál sí lo es y cuál no.

“Ya no se va a cobrar ese impuesto, voy a explicar por qué. Al final yo había pedido que se quitara el impuesto sobre videojuegos y al final no se quitó de la Ley de ingresos y quedó. Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no. Entonces cómo le vas a poner un impuesto, quién va a determinar esa circunstancia, entonces tomamos la decisión de qué no que no se cobre el impuesto”, explicó en su conferencia matutina.