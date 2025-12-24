Las amenazas de Trump surtieron efecto: vaciaron frontera entre México y Estados Unidos

De acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el año fiscal 2025 (que comprende entre octubre de 2024 y septiembre de 2025) mostró un récord en la caída de encuentros con migrantes en todo el país al pasar de más de 2.9 millones a 691,906, lo que implica una disminución de 76%.

Sin embargo, en la frontera con México esa reducción es mayor. El año cerró con 443, 671 encuentros, que representan una reducción de 80% respecto a los más de 2.1millones del año previo, así la caída en los encuentros entre migrantes es la más alta registrada en décadas.

En su camino a la Casa Blanca, Trump criticó que con Joe Biden se permitió la entrada de miles de migrantes, por lo que de ganar las elecciones de noviembre de 2024 prometió endurecer su política migratoria.

Me encantaría preguntarle por qué permitió que millones de personas vinieran aquí, desde prisiones, cárceles e instituciones mentales, para venir a nuestro país y destruirlo" Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Desde las primeras horas de su segundo periodo como presidente de Estados Unidos, Trump firmó órdenes ejecutivas declarar emergencia nacional y para frenar la migración irregular.

En uno de los documentos firmados por Trump, se declaró emergencia nacional en la Frontera Sur de los Estados Unidos de América por lo que se ordena crear barreras físicas adicionales a las existentes, así como la revisión de políticas y estrategias que impidan las entradas no autorizadas por su frontera sur. También firmó una orden para proteger al pueblo americano contra la invasión con lo que el Departamento de Seguridad Interior estableció nuevas políticas relacionadas con la entrada irregular de extranjeros y otra más para prohibir la entrada de cualquier persona, incluidos los solicitantes de asilo, en la frontera sur.

El presidente Donald Trump ha firmado varias órdenes ejecutivas en materia migratoria. (FOTO: Andrew Harnik/Getty Images via AFP)

El gobierno de Trump también ha implementado redadas en varias ciudades de Estados Unidos y puesto en marcha un programa de pagos, que ha aumentado hasta los 3,000 dólares, a quienes acepten dejar las tierras estadounidense.

“Si desean regresar voluntariamente a su país de origen y se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, les daremos 3,000 dólares durante las fiestas para que puedan regresar a casa. Les compraremos el boleto de avión y les daremos 3,000 dólares para que regresen a su país”, informó la secretaria del DHS, Kristi Noem.