Las amenazas de Trump surtieron efecto: vaciaron frontera entre México y Estados Unidos

Desde la Oficina Oval, Donald Trump logró vaciar la frontera entre México y Estados Unidos, ese espacio que años atrás lucía abarrotado por hombres, mujeres y niños que querían ingresar a territorio estadounidense en busca del “american dream”.
El endurecimiento de su política migratoria y las presiones para que México contribuyera a contener los flujos de extranjeros lograron que en el primer año del republicano cayeran 80% los encuentros en la frontera compartida.
De acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el año fiscal 2025 (que comprende entre octubre de 2024 y septiembre de 2025) mostró un récord en la caída de encuentros con migrantes en todo el país al pasar de más de 2.9 millones a 691,906, lo que implica una disminución de 76%.
Sin embargo, en la frontera con México esa reducción es mayor. El año cerró con 443, 671 encuentros, que representan una reducción de 80% respecto a los más de 2.1millones del año previo, así la caída en los encuentros entre migrantes es la más alta registrada en décadas.
En su camino a la Casa Blanca, Trump criticó que con Joe Biden se permitió la entrada de miles de migrantes, por lo que de ganar las elecciones de noviembre de 2024 prometió endurecer su política migratoria.
Me encantaría preguntarle por qué permitió que millones de personas vinieran aquí, desde prisiones, cárceles e instituciones mentales, para venir a nuestro país y destruirlo"
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Desde las primeras horas de su segundo periodo como presidente de Estados Unidos, Trump firmó órdenes ejecutivas declarar emergencia nacional y para frenar la migración irregular.
En uno de los documentos firmados por Trump, se declaró emergencia nacional en la Frontera Sur de los Estados Unidos de América por lo que se ordena crear barreras físicas adicionales a las existentes, así como la revisión de políticas y estrategias que impidan las entradas no autorizadas por su frontera sur. También firmó una orden para proteger al pueblo americano contra la invasión con lo que el Departamento de Seguridad Interior estableció nuevas políticas relacionadas con la entrada irregular de extranjeros y otra más para prohibir la entrada de cualquier persona, incluidos los solicitantes de asilo, en la frontera sur.
“Si desean regresar voluntariamente a su país de origen y se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, les daremos 3,000 dólares durante las fiestas para que puedan regresar a casa. Les compraremos el boleto de avión y les daremos 3,000 dólares para que regresen a su país”, informó la secretaria del DHS, Kristi Noem.
El descenso en los flujos migratorios no se debe solo al endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, también por lo hecho por el gobierno mexicano.
Desde la administración de Andrés Manuel López Obrador se reforzó la seguridad en la frontera sur y en la norte para contener el flujo migratorio hacia Estados Unidos, sin embargo, ante la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles si no se contenía el flujo, desde México se puso en marcha la “Operación Frontera”, que consistió en un despliegue de 10,000 elementos de seguridad.
En el reporte, Raíces en la Tormenta: solidaridad y dignidad en un hemisferio blindado (2025. Impactos de la Política Migratoria en las Américas en 2025), se sostiene que México ha incurrido en militarización y control de fronteras y externalización de sus fronteras para contener el flujo.
"Países como México, Chile, Perú y Ecuador han desplegado fuerzas armadas en sus fronteras, no solo para control migratorio sino como una respuesta política a la demanda de 'seguridad ciudadana'... Siguiendo el modelo estadounidense, los gobiernos de El Salvador, Honduras, Guatemala y México han adoptado roles de 'contención', con los mismos mecanismos con los que violentan a sus connacionales, cuando migran", refiere el informe de organizaciones de la sociedad civil como Global Exchange.
Aunque se logró reducir el flujo migratorio hacia Estados Unidos, los mexicanos prevalecen como los que más han sido detenidos por autoridades estadounidenses.
De los 691,906 encuentros con migrantes en la frontera con México, 188,334 (27%) corresponden a mexicanos.
También han sido retornados cientos de migrantes a territorio mexicano. Entre enero y diciembre de este año, se reportan 145,537 repatriaciones de connacionales, de las que 116,156 fueron vía terrestre y 29,381 por vía aérea.
Aunque el flujo de migrantes a Estados Unidos ha disminuido, si enfrentan carencia de mano de obra, podría haber nuevamente repuntes, explica José María Ramos García, profesor de El Colegio de la Frontera Norte.
“La variable que va a determinar un aumento más o menos importante va a ser la demanda del mercado laboral de Estados Unidos”, indica.
Pero no será el único, el especialista sostiene que si los traficantes de personas encuentran formas para ingresar a los migrantes en Estados Unidos, puede crecer el flujo nuevamente.
“Históricamente siempre ha sido un negocio muy redituable para estos y en un contexto en el cual se disminuye de manera muy importante, estos grupos no quisieran ver disminuidas sus ganancias”, señala.