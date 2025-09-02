Publicidad

Sheinbaum pide al nuevo Poder Judicial no corromperse: su reto es impartir justicia

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como una "transformación muy profunda" la llegada de los nuevos ministros, a quienes les pidió no responder a intereses de particulares, sino a la ciudadanía.
mar 02 septiembre 2025 10:32 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum acudió la noche del lunes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no corromperse y que el dinero no sea el que domine al Poder Judicial.

“El objetivo que tiene es que todos los que forman parte del Poder Judicial respondan a la gente, que no respondan a un interés particular, a un privilegio, que no se corrompan, que no sea el poder o el dinero que domine al Poder Judicial sino la impartición de justicia”, planteó.

En su conferencia matutina, la presidenta calificó como una transformación profunda del Poder Judicial la elección de jueces, magistrados y ministros, quienes este 1 de septiembre tomaron protesta.

“Es un cambio de era en el Poder Judicial. Es una transformación muy profunda, muy profunda. No hay ningún otro país en el mundo que haya hecho una transformación así del Poder Judicial”, señaló.

En la nueva etapa que se inicia entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, la presidenta consideró que el Judicial debe mostrar que es “mucho” mejor” de lo que fueron los ministros que ya dejaron el cargo.

“Va ser mucho mejor este Poder Judicial que el anterior por el solo hecho de que son elegidos por el pueblo y además tiene un reto que es en efecto demostrar que hay impartición de justicia en México y creo que lo van a cumplir”, destacó.

Con la llegada de los nuevos ministros, inició una nueva etapa entre el Poder Judicial y el Ejecutivo y muestra de ello es que la presidenta invitó a los ministros a su toma de protesta y acudió a la Corte por la noche a la sesión solemne.

La presidenta señaló que, hasta hace poco, no se cumplía con el Estado de Derecho ni con las leyes. Calificó como simbólico que la noche del lunes volvieran a ser abiertas las puertas de la Corte.

“Es muy simbólico cómo abrieron las puertas ayer porque era el búnker, era un lugar cerrado para la gente donde parecía que solo podían entrar los que tenían un carro”, comentó.

Sheinbaum reconoció la propuesta del ministro presidente, Hugo Aguilar, quien anunció que visitará los estados para ver cómo funcionan los tribunales y para conversar con los jueces.

“Eso cambia por completo la imagen de la Corte como una corte cercana, entonces claro que hay mucho trabajo, tiene un montón de rezago, ahí que además se encargaron de dejar todavía más rezago. Hay muchísimo trabajo pero tienen pues que ir disminuyendo ese rezago, espero que haya justicia para todos y para todas”, agregó.

