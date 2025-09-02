Sheinbaum pide al nuevo Poder Judicial no corromperse: su reto es impartir justicia

En su conferencia matutina, la presidenta calificó como una transformación profunda del Poder Judicial la elección de jueces, magistrados y ministros, quienes este 1 de septiembre tomaron protesta.

“Es un cambio de era en el Poder Judicial. Es una transformación muy profunda, muy profunda. No hay ningún otro país en el mundo que haya hecho una transformación así del Poder Judicial”, señaló.

En la nueva etapa que se inicia entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, la presidenta consideró que el Judicial debe mostrar que es “mucho” mejor” de lo que fueron los ministros que ya dejaron el cargo.

“Va ser mucho mejor este Poder Judicial que el anterior por el solo hecho de que son elegidos por el pueblo y además tiene un reto que es en efecto demostrar que hay impartición de justicia en México y creo que lo van a cumplir”, destacó.

Con la llegada de los nuevos ministros, inició una nueva etapa entre el Poder Judicial y el Ejecutivo y muestra de ello es que la presidenta invitó a los ministros a su toma de protesta y acudió a la Corte por la noche a la sesión solemne.