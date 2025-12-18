Publicidad

presidencia

Mantenemos postura de no intervención, dice Sheinbaum sobre Venezuela, Cuba y EU

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el acuerdo de brigadas médicas cubanas como parte de un enfoque humanitario .
jue 18 diciembre 2025 10:30 AM
sheinbaum
CIUDAD DE MÉXICO, 18DICIEMBRE2025.-Claudia Sheinbaum, presidenta de México , durante la Conferencia del Pueblo de este jueves en Palacio Nacional, donde aprovechó para conmemorar el Día Internacional del Migrante. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro/Daniel Augusto)

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de "cuestionable" la acusación de Donald Trump sobre un presunto robo de crudo por parte de Venezuela. Aseguró que México mantendrá una postura de no intervención en los conflictos internacionales, al mismo tiempo que se opone a cualquier solución armada.

Sobre el tema de Cuba, Sheinbaum reiteró que la posición de México es soberana y se basa en principios humanitarios. “Un bloqueo es una acción muy compleja para los pueblos, quien sufre es el pueblo”, afirmó y defendió la postura histórica de México frente al embargo estadounidense contra la isla.

Durante la conferencia mañanera de este jueves, la mandataria recordó que, a pesar de las diferencias con Estados Unidos, la relación con Cuba es constante a lo largo de las diferentes administraciones en el país.

Sheinbaum también abordó las recientes medidas de Estados Unidos contra Venezuela, como el bloqueo a buques vinculados a la industria petrolera venezolana. La presidenta explicó que las restricciones solo afectan a los barcos sancionados y reafirmó el compromiso de México con la solución pacífica de los conflictos a través de la diplomacia y el diálogo.

Al ser cuestionada sobre las críticas de Trump a la política exterior de México, Sheinbaum insistió en que la postura del gobierno mexicano no se define por afinidades políticas, sino por principios constitucionales.

"Nosotros no estamos de acuerdo con intervenciones ni querencias", subrayó la mandataria y dejó claro que la política exterior de México es una cuestión de soberanía.

La postura de México también se mantiene firme frente a la cooperación médica con Cuba, que es criticada por Estados Unidos. Sheinbaum defendió el acuerdo de brigadas médicas como parte de un enfoque humanitario y negó que se trate de “trabajo forzado”, como sugirió la administración estadounidense.

Sheinbaum aseguró que México seguirá defendiendo su derecho a decidir su política exterior de manera independiente, sin que las presiones externas alteren sus principios; afirmó que México prioriza la paz y el bienestar de los pueblos.

