Así fue la toma de protesta de los nuevos ministros de la SCJN: de la purificación al Senado

No llegó solo al evento, otros cinco ministros lo acompañaron: Lenia Batres, María Estela Ríos, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa y Sara Irene Herrerías. Los seis abogados acudieron al baño de incienso, copal y ofrendas, para arrancar la nueva etapa de la Suprema Corte y del Poder Judicial.

Por la mañana, los nuevos ministros defendieron la reforma con la que llegaron a su cargo por voto popular y marcaron distancia de sus antecesores, aun cuando la mayoría carece de experiencia judicial, tienen cercanía con el partido en el poder y llegan bajo la sombra de los acordeones. Encima de ello, solo por el 13% del electorado participó en los comicios del 1 de junio.

"Tengan la seguridad de que es una Corte distinta, una Corte diferente a las anteriores, aquí el pensamiento y el corazón no lo va guiar el poder ni el dinero", dijo Aguilar Ortiz, el hombre que amarró la presidencia de la Corte con 6.2 millones de votos.

Entre ofrendas de frutas, panes, flores y mazorcas colocadas en un petate, médicos tradicionales indígenas "consagraron" los bastones que más tarde fueron entregados en el Zócalo.

Las actividades de la nueva Corte iniciaron en la pirámide de Cuicuilco, con una "ceremonia de consagración de bastones de mando"". (Foto: Especial)

Primero el ritual y la parafernalia

Los nuevos ministros llegaron cargados de simbolismo. Primero, las ceremonias tradicionales y, después, el protocolo. El acto público en el Zócalo ante cientos de personas como obertura y ya luego la formalidad de la toma de protesta en el Senado.

La nueva etapa de la Suprema Corte arrancó incluso desde la madrugada del 1 de septiembre sin la presencia de los ministros, con un "acto de purificación" en la sede del máximo tribunal; una "limpia" en las oficinas de los nuevos juzgadores como eco de un ritual que se afianza en el espectro político actual.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador hizo algo similar en Palacio Nacional cuando asumió la presidencia en 2018 e hizo una limpia a la silla presidencial.

También se colocó un adorno floral en la puerta principal de la Corte con la frase: "Hacia una reconciliación de la justicia con el pueblo", elaborado por pueblos originarios de Iztapalapa.

Para entonces, la Corte ya había publicado la fotografía oficial de los nuevos ministros. Aguilar aparece con toga, pero con bordados indígenas de colores, el resto usó la prenda habitual, sin modificaciones.

En junio, senadores morenistas de Oaxaca —estado natal de Aguilar— presentaron una iniciativa para acabar con el uso obligatorio de la toga en las audiencias de la Corte, al argumentar que la nueva época del máximo tribunal debe comenzar sin símbolos de lejanía y elitismo, pero no prosperó.

La Corte también difundió en español y cinco lenguas indígenas los perfiles de los nuevos ministros.

De Aguilar, quien laboró en el gobierno de AMLO y se encargó de las consultas entre pueblos originarios para sus obras insignia, se destaca un "trabajo sólido de reflexión, sistematización y defensa de los derechos indígenas".

"Simboliza confianza, esperanza y legitimidad que los pueblos originarios depositan en sus liderazgos. Se incorpora también un simbolismo espiritual y de cosmovisión", señaló en un comunicado la Suprema Corte sobre el ritual de esta nueva época.

Sin embargo, el acto fue calificado como una “simulación” y “cosificación” de las tradiciones de los pueblos indígenas por el historiador Felipe Echenique March, quien acudió al acceso de la zona arqueológica para manifestarse.

“Hoy se ve aquí, en esta simulación de una ceremonia tradicional de los pueblos indígenas, cuando eso es mentira. No todos los pueblos indígenas usan el bastón de mando, hay muchísimos pueblos en nuestro territorio nacional que merecen respeto”, dijo ante medios de comunicación.

Por la tarde, ya en el Zócalo, representantes indígenas y afromexicanos de estados como Sonora, Michoacán, Oaxaca y Quintana Roo dieron a los ministros —con excepción de Arístides Guerrero, quien se recupera de un accidente vehícular— el bastón de mando para que "guíe" su actuar.

"Es el momento del cambio hermano Hugo (Aguilar), que usted salga adelante y que si hay alguna energía negativa, usted salga adelante. Que las leyes sean para el bien de todo México. ¡Que la fuerza cósmica nos una a todos!", exclamó la médica tradicional.

Ocho de los nueve ministros (Arístides Guerrero no asistió porque se recupera de un accidente) recibieron bastones de mando. El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, prometió "sanear" al Poder Judicial. (Foto: Henry Romero/Reuters)

Promete 'sanear' al Poder Judicial

La respuesta del nuevo presidente no se hizo esperar y, desde el templete del Zócalo, Aguilar definió a los nuevos integrantes de la Corte como los ministros "del pueblo" —mote que usa Lenia Batres— y aprovechó para cargar contra sus antecesores y defender la Reforma Judicial.

"Hace apenas un año era inimaginable que su servidor, como indígena, como gente del pueblo, a pesar de los estudios, a pesar del trabajo, a pesar de los méritos, era inimaginable que estuviera hoy en día hablándoles en el cargo de ministro", expresó Aguilar, quien más adelante destacó ser el segundo indígena que llega a la Corte, después de Benito Juárez.

Y ahí, frente a sus seguidores, anunció que, en breve, la Suprema Corte implementará acciones para quitar los privilegios y establecer un nuevo modelo de justicia "que mire hacia abajo".

"El voto que depositaron en la urna va tener resultados: tengan la confianza que a partir de hoy vamos a trabajar incansablemente por un nuevo modelo de justicia, una justicia que mire hacia abajo. Hoy vamos a arrancar este esfuerzo enorme", mencionó.

Luego, la cercanía con el Ejecutivo...

Con la transformación del Poder Judicial también arrancó una nueva relación de los ministros con el Poder Ejecutivo. Si hasta hace poco no eran contemplados para eventos protocolarios o de gobierno, ahora estuvieron en primera fila.

Por la mañana, después de la ceremonia en Cuicuilco, los ministros elegidos en urnas, señalados por su cercanía con Morena, el gobierno y el exmandatario López Obrador, asistieron al primer informe oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Aguilar ocupó un asiento hasta enfrente, exactamente de cara al atril que usó la mandataria para leer su discurso.

"Bienvenido el nuevo Poder Judicial, un hecho inédito y profundamente democrático. Se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios, y comienza una nueva era de legalidad y justicia para todas y para todos, un verdadero Estado de derecho", aseguró Sheinbaum.

El presidente de la Corte, Hugo Aguilar, asistió al primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum; ocupó un asiento de primera fila en Palacio Nacional. (Foto: Henry Romero/Reuters)

Al término del acto, Hugo Aguilar aclaró que relación de la Corte con los otros Poderes —prácticamente rota hasta el pasado fin de semana— será republicana y "totalmente de respeto".

En el acto al que acudió el gabinete y empresarios como Carlos Slim y Germán Larrea, el ministro rechazó los señalamientos que califican al máximo tribunal como la "Corte acordeón".

"Han estado haciendo estas críticas, pero hemos hecho las aclaraciones pertinentes y todas las razones por las cuales no aplica tal calificativo. Obtuve un gran número de votos de la ciudadanía y del pueblo que hoy estará presente para acompañarnos en la toma de posición sobre la relación con los otros poderes de respeto", afirmó.

Al informe también asistió el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, quien ocupó un lugar en la sexta fila del Patio de Honor. El hijo del expresidente reapareció en público desde la polémica por su viaje a Japón.