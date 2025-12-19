Previo a la elección de 2027, gobierno repartirá 1 billón de pesos en programas

"Vamos a pasar de 845,000 millones de pesos destinados a programas de bienestar a 1 billón de distribución directa hacia los mexicanos como derecho", explicó.

De acuerdo con el Proyecto de Egresos de la Federación, varios programas sociales tendrán incremento en su presupuesto para 202, entre ellos la Pensión Mujeres Bienestar, creado en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Salud Casa por Casa y la Beca Rita Cetina.

El gobierno de la presidenta Sheinbaum prevé una inversión de 987,160 millones de pesos en 18 programas sociales para su segundo año de gobierno. La cifra es tres veces más grande que la invertida por López Obrador en 2019, cuando el presupuesto social fue de 291,525 millones de pesos.

"Es un aumento muy significativo, son más de 150,000 millones de pesos de aumento entre 2025 y 2026, directo a la gente a través del Banco del Bienestar", expuso.

