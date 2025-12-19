Publicidad

presidencia

Previo a la elección de 2027, gobierno repartirá 1 billón de pesos en programas

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que entre 2025 y 2026 habrá un incremento de más de 150,000 millones de pesos para programas sociales, entre ellos el de Pensión Mujeres Bienestar.
vie 19 diciembre 2025 11:14 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en enero se definirá el monto a entregar por programa social de acuerdo con la actualización por la inflación. (Foto: Presidencia de México.)

En 2026, un año antes de las elecciones intermedias, el Gobierno federal repartirá 1 billón de pesos en programas sociales.

En su conferencia de prensa de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que habrá un incremento en el presupuesto destinado a programas de bienestar.

"Vamos a pasar de 845,000 millones de pesos destinados a programas de bienestar a 1 billón de distribución directa hacia los mexicanos como derecho", explicó.

De acuerdo con el Proyecto de Egresos de la Federación, varios programas sociales tendrán incremento en su presupuesto para 202, entre ellos la Pensión Mujeres Bienestar, creado en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Salud Casa por Casa y la Beca Rita Cetina.

"Es un aumento muy significativo, son más de 150,000 millones de pesos de aumento entre 2025 y 2026, directo a la gente a través del Banco del Bienestar", expuso.

En enero, informó, se detallará en cuánto quedará el ajuste en la entrega de los programas sociales, de acuerdo con la inflación.

La mandataria federal explicó que el incremento del salario mínimo tendrá un impacto para la reducción de la pobreza.

"Como informamos, aumenta el salario mínimo, eso obviamente va a impactar en reducción de la pobreza y mejora del bienestar y la calidad de vida de las y los mexicanos", indicó.

El incremento del gasto social se dará un año antes de que los mexicanos regresen a las urnas para elegir a diputados federales y a 17 gobernadores.

