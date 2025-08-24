Sheinbaum, de la crítica a la proximidad y la cordialidad con el Poder Judicial

Con Sheinbaum en la presidencia, la relación tensa que había entre el exmandatario Andrés Manuel López Obrador y el Poder Judicial, por resoluciones opuestas a los intereses del gobierno federal, no se modificó.

En sus primeros 11 meses de administración, el distanciamiento, el reproche y la crítica han marcado la relación de la morenista con la Corte y el Poder Judicial, al que incluso Sheinbaum acusó de liberar delincuentes, usurpar funciones del Congreso y permitir actitudes racistas.

Expertos consultados por Expansión Política consideran que la Corte saliente no fue un “interlocutor válido” para la presidenta, por lo que no buscó ningún acercamiento con los ministros.

Estiman, sin embargo, que la nueva conformación del máximo tribunal abrirá una nueva etapa entre ambos poderes, en la que el contrapeso y la lejanía podrían pasar a la cordialidad e incluso el "sometimiento".

El experto constitucionalista y profesor-investigador de la Universidad Panamericana, José María Soberanes, vislumbra una relación "mucho más cordial" de la que existía con los ministros que están por salir de la Corte.

"Se normalizarán muchas situaciones en actos protocolarios en donde volverá a ser invitado el presidente de la Corte, pero también veo también una relación de sometimiento del Poder Judicial a lo que se decida en Palacio Nacional”. José María Soberanes, Universidad Panamericana.

Una de las primeras señales de la nueva relación entre la presidenta y el Poder Judicial es que la mandataria invitó a los ministros al que será su primer informe de gobierno en Palacio Nacional.

Además, adelantó que el próximo 1 de septiembre por la noche asistirá como invitada a la sede de la Suprema Corte a la toma de protesta de las y los nuevos ministros, misma que calificó de histórica.

Ambos eventos marcarán un antes y un después en la relación institucional, ya que en sus primeros meses de gestión no invitó a los ministros a actos republicanos como la conmemoración de la Constitución, el pasado 5 de febrero.

“No, no está invitada. La Corte no está invitada”, aclaró el pasado 4 de febrero sobre si había invitado a los ministros. Y la razón, dijo, era "obvia".

“Somos republicanos y somos respetuosos, pero también pedimos respeto. Es una relación mutua de respeto de un lado y de otro. Entonces, hasta ahora, la Corte ¿Qué es lo que ha estado haciendo, o la mayoría de los ministros de la Corte? Entonces en esta ocasión, sí, tomé la decisión de que, es un acto republicano, pero la Corte también debe respetar al Ejecutivo y al Legislativo”, añadió entonces.

A la ceremonia de conmemoración del 108 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no fue invitada la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. (Foto: César Gómez Reyna/Cuartoscuro.)

Sergio Salgado Román, abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Intercontinental, observa que la presidenta marcó distancia con la Corte y nunca tendió puentes porque, además de ver a los ministros como interlocutores no válidos, consideró ya iban "de salida".

“Para la presidenta de la República, la Corte no era un interlocutor válido. Desde el 5 de febrero marcó una línea y constantemente señaló que era una Corte que ya está de salida y que las decisiones ya ni siquiera tendría que tomarlas esta Corte, marcó una línea muy fuerte de desmarcaje, inclusive de cuestionamiento hacia ese poder y no tendió puentes”, señala.