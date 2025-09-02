Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Nueva Corte va por recortar salarios y revisar pensiones a ministros en retiro

El presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, anunció la revisión salarial, la cancelación de seguros y de pensiones a ministros en retiro; estima ahorrar 1,100 millones de pesos anuales.
mar 02 septiembre 2025 01:04 AM
Sheinbaum-nueva corte
El ministro presidente de la SCJN prometió que con el plan de austeridad del Poder Judicial no se comprometen los trabajos e integridad de la institución

Una hora después de asumir la presidencia se la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz anunció que iniciarán la revisión de salarios de jueces, magistrados y ministros, para que ningún integrante del Poder Judicial gane más que la presidenta de México.

Frente a la mandataria, Claudia Sheinbaum, quien esta noche acudió a la sesión de instalación del pleno de la Suprema Corte, Aguilar señaló que una vez instalado el Órgano de Administración Judicial —lo que harán la madrugada de este martes— se le pedirá que revisen las pensiones a ministros.

Publicidad

"Tan pronto se constituya el Órgano de Administración Judicial, la Suprema Corte le solicitará que implemente las medidas necesarias para que todos los juzgadores electos en el pasado proceso electoral ganemos menos que la Presidenta de la República, conforme a lo dispuesto por el artículo 127 de la Constitución general, fracción tercera", expresó Aguilar quien estima que esto generará un ahorro de hasta 300 millones de pesos.

En su primer mensaje, Aguilar anunció un plan de austeridad mayor que significará en total, 1,100 millones de pesos anuales.

Adicional a esta medida, el presidente de la Corte adelantó que por acuerdo de todos los ministros, también habrá una reducción de prestaciones a todos los integrantes del Poder Judicial, como la eliminación de seguros de gastos médicos mayores y los haberes de retiro.

“Todos nosotros nos someteremos a los servicios médicos del ISSSTE y combatiremos con firmeza la corrupción” señaló.

Recomendamos:

Toma de Protesta Ministros Senado
Nuevos ministros rinden protesta en el Senado Morenistas celebraron que los nuevos ministros hayan sido elegidos en las urnas, mientras que políticos opositores recordaron el uso de acordeones en la jornada del 1 de junio.

Aguilar dijo que una vez que se revise que nadie gane más que la presidenta de México, también se analizará los de juicios y amparos contra esta medida que han impedido que los funcionarios bajen sus sueldos.

El presidente de la Suprema Corte adelantó que habrá una revisión a la pensión de los ministros en retiro, quienes dijo actualmente perciben entre 205,000 y 385,000 pesos mensuales.

“Vamos a solicitar que se eliminen otros apoyos que generan gastos excesivos al presupuesto autorizados de la Suprema Corte e impulsaremos la eliminación de excesos administrativos y gastos” señaló.

El ministro presidente aseguró que este plan de austeridad será una de las prioridades para esta nueva etapa de la institución. "La justicia no puede tener privilegio", expresó.

“La austeridad no significa precariedad”

Hugo Aguilar Ortiz garantizó que el plan de austeridad busca hacer más eficiente el manejo de los recursos, la eliminación de gastos suntuosos y privilegios, pues muchas personas en el país, no pueden tener acceso a ese tipo de prestaciones.

Agregó que el recorte presupuestal propuesto, no deberá afectar las labores que los jueces, magistrados y ministros realizan, así como del personal de las distintas áreas en todo el país. Tampoco, dijo, será factor para que se afecte la integridad del Poder Judicial.

"La austeridad no implicará recortar la calidad de la justicia ni condenar a los tribunales a la precariedad, austeridad significa erradicar el dispendio, los privilegios indebidos y el nepotismo" señaló.

Publicidad

Primera sesión cargada de simbolismos

La apertura de la puerta principal, ubicada en la avenida Pino Suárez -cerrada durante la gestión del exministro Arturo Zaldívar y que permaneció así bajo la presidencia de Norma Piña-, fue el primer acto con el que los nuevos integrantes de la Suprema Corte, surgidos de la elección judicial del 1 de junio, simbolizaron el inicio de una nueva era en este Poder de la Unión.

Adornada con un arreglo floral, obsequio de los pueblos originarios de Iztapalapa, la entrada recibió a ocho de los nueve ministros del órgano colegiado. Solo Arístides Guerrero estuvo ausente en este acto, al continuar en silla de ruedas por convalecencia tras un accidente automovilístico y se dirigió directamente al pleno

Los ministros ingresaron por las escalinatas hacia el salón de plenos, cada uno portando su bastón de mando.

En el interior, ya se encontraban invitados especiales: gobernadores, integrantes del gabinete federal, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, el exministro Arturo Zaldívar y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, listos para presenciar el inicio de este nuevo periodo del Poder Judicial.

Tras un breve saludo de los ministros, la presidenta Claudia Sheinbaum arribó al edificio. También ingresó por la puerta principal, donde fue recibida por cadetes del Heroico Colegio Militar. Después de saludar la bandera y dedicar una mirada de respeto a la estatua de Benito Juárez ubicada en el lobby, subió las escalinatas y se dirigió al salón de plenos.

Ya en el interior, la presidenta se colocó a un costado del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, quien quedó flanqueado por Sheinbaum y por la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo.

Como otro símbolo de esta nueva etapa, el ministro presidente lució una toga renovada, con detalles florales bordados alrededor del cuello y en la cremallera.

Al tomar la palabra, Hugo Aguilar Ortiz destacó que por segunda ocasión en la historia de la Corte, un indígena - de origen humilde y oaxaqueño- llega a esta institución y la preside, el primero fue Benito Juárez.

El presidente de la Corte, fue enfático en que esta nueva etapa del Poder Judicial garantizará el acceso a la justicia, a todas las personas y en todos los rincones del país y resaltó que, pese a las críticas por la Reforma Judicial, sus nuevos integrantes cuentan con legitimidad y respaldo popular.

“Cada voto fue un mensaje de esperanza, un mensaje de exigencia para quienes han sufrido la desigualdad y la impunidad, un mensaje de confianza que nos convoca a ser distintos, s abrir las puertas de este tribunal al pueblo” resaltó.

Además del plan de austeridad y ante los integrantes del Poder ejecutivo y Legislativo, Hugo Aguilar dejó claro que su actuar será con respeto a la división de poderes.

Publicidad

Tags

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad