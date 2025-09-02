Nueva Corte va por recortar salarios y revisar pensiones a ministros en retiro

"Tan pronto se constituya el Órgano de Administración Judicial, la Suprema Corte le solicitará que implemente las medidas necesarias para que todos los juzgadores electos en el pasado proceso electoral ganemos menos que la Presidenta de la República, conforme a lo dispuesto por el artículo 127 de la Constitución general, fracción tercera", expresó Aguilar quien estima que esto generará un ahorro de hasta 300 millones de pesos.

En su primer mensaje, Aguilar anunció un plan de austeridad mayor que significará en total, 1,100 millones de pesos anuales.

Adicional a esta medida, el presidente de la Corte adelantó que por acuerdo de todos los ministros, también habrá una reducción de prestaciones a todos los integrantes del Poder Judicial, como la eliminación de seguros de gastos médicos mayores y los haberes de retiro.

“Todos nosotros nos someteremos a los servicios médicos del ISSSTE y combatiremos con firmeza la corrupción” señaló.

Aguilar dijo que una vez que se revise que nadie gane más que la presidenta de México, también se analizará los de juicios y amparos contra esta medida que han impedido que los funcionarios bajen sus sueldos.

El presidente de la Suprema Corte adelantó que habrá una revisión a la pensión de los ministros en retiro, quienes dijo actualmente perciben entre 205,000 y 385,000 pesos mensuales.

“Vamos a solicitar que se eliminen otros apoyos que generan gastos excesivos al presupuesto autorizados de la Suprema Corte e impulsaremos la eliminación de excesos administrativos y gastos” señaló.

El ministro presidente aseguró que este plan de austeridad será una de las prioridades para esta nueva etapa de la institución. "La justicia no puede tener privilegio", expresó.

#ENDIRECTO 🔴| Apertura de las puertas de la #Corte.



⚖️ Sesión Solemne de la Instalación de la Nueva @SCJN https://t.co/dSnPQSjlqu — JusticiaTV (@JusticiaTV_MX) September 2, 2025

“La austeridad no significa precariedad”

Hugo Aguilar Ortiz garantizó que el plan de austeridad busca hacer más eficiente el manejo de los recursos, la eliminación de gastos suntuosos y privilegios, pues muchas personas en el país, no pueden tener acceso a ese tipo de prestaciones.

Agregó que el recorte presupuestal propuesto, no deberá afectar las labores que los jueces, magistrados y ministros realizan, así como del personal de las distintas áreas en todo el país. Tampoco, dijo, será factor para que se afecte la integridad del Poder Judicial.

"La austeridad no implicará recortar la calidad de la justicia ni condenar a los tribunales a la precariedad, austeridad significa erradicar el dispendio, los privilegios indebidos y el nepotismo" señaló.