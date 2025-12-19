Megafarmacia del Bienestar compartirá almacenamiento con medicamentos del IMSS

En Huehuetoca, Estado de México, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la Megafarmacia del Bienestar con la que buscaba solucionar el desabasto de medicamentos en el país.

“Hoy es un día muy especial. La verdad estoy contento porque logramos este propósito de que se tenga una farmacia grande para que se distribuyan todas las medicinas, que puedan llegar hasta los pueblos más apartados de nuestro territorio, que a nadie le falte una medicina”, dijo en la inauguración.

Con la presidenta Claudia Sheinbaum el proyecto para garantizar la distribución de medicamentos consiste en la instalación de módulos de farmacias en Unidades de Salud del IMSS, IMSS Bienestar y en Tiendas del Bienestar, proyecto que arrancó en el Estado de México el pasado 2 de diciembre.

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el programa de distribución de medicamentos se está ampliando y en los estados donde no opera el IMSS-Bienestar se buscan esquemas para que lleguen lo fármacos.

“Tenemos que encontrar también otros mecanismos para que puedan ir a recoger sus medicamentos. Son una serie de medicamentos, no son todos los medicamentos, son los que están asociados a Salud Casa por Casa y están determinados por la Secretaría de Salud y por expertos. Como lo hemos dicho tiene que ver principalmente con el control de la diabetes y la hipertensión principalmente para los adultos mayores”, explicó.